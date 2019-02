Dos tercios de personas no querían que Trump declarara una emergencia nacional

(CNN) — Solo tres de cada diez estadounidenses dijeron que el presidente Donald Trump debería declarar una emergencia nacional para construir un muro a lo largo de la frontera con México, según una encuesta de CNN realizada por SSRS a principios de febrero.

Este viernes, Trump declaró una emergencia nacional luego de firmar un proyecto de ley de gastos comprometiéndose con la seguridad fronteriza que mantendrá abierto al gobierno. La ley no incluye la cantidad total de dinero que solicitó para un muro. Está ejerciendo sus poderes ejecutivos para declarar una emergencia nacional, lo que desató un debate nacional sobre su decisión y continuó la lucha por la frontera.

MIRA: ¿Podrá prosperar la declaratoria de emergencia en la frontera sur de Trump?

La encuesta de CNN no es la única que refleja una oposición al uso de una emergencia nacional por parte del presidente. Otras cinco encuestas realizadas en enero mostraron alrededor de un tercio de apoyo y dos tercios de oposición para la acción ejecutiva, incluyendo dos de la Universidad de Quinnipiac, una de la Universidad de Monmouth, una de Fox News y una de ABC / Washington Post. Algunas de estas encuestas se realizan entre los votantes registrados, no solo entre todos los adultos estadounidenses, pero los resultados siguen siendo relativamente consistentes.

LEE: Trump: Firmo la emergencia nacional, estamos hablando de una invasión en EE.UU.

Los demócratas son los más opuestos a la emergencia nacional, en la encuesta de CNN, con un 96% que dijo que Trump no debería declararla. 63% de los independientes y 31% de los republicanos coincidieron en que una emergencia nacional es una decisión equivocada. Una división en la propia base de Trump –con 3 de cada 10 republicanos que no quieren que declare una emergencia nacional en la frontera y 64% para que lo haga– muestra que esta no es una de sus ideas más populares.

Hay una posibilidad de que su grupo base de apoyo se solidifique a su alrededor, dado que lo que Trump hace sí ha afectado su índice de aprobación en el pasado.

MIRA: Congreso de Estados Unidos aprueba ley de financiamiento y Trump declararía emergencia

La mayoría de los estadounidenses estarán felices de que el gobierno no vuelva a cerrar, el 57% se opusieron a otro cierre parcial del gobierno en caso de que no se llegara a un acuerdo.

Más de la mitad se opone a la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México (56%), según la encuesta de CNN de enero. Esa es la oposición más baja al muro desde 2016, pero siempre ha sido una mayoría de estadounidenses desde que CNN comenzó a sondear el tema. Ocho de cada 10 republicanos apoyan la construcción de un muro, el 39% de los independientes y el 8% de los demócratas.

LEE: Trump firma presupuesto, pero declararía emergencia nacional

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 30 de enero al 2 de febrero entre una muestra nacional aleatoria de 1.011 adultos alcanzados en teléfonos fijos o celulares por un entrevistador en vivo. Los resultados de la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 3,8 puntos porcentuales, es mayor para los subgrupos.