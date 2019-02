Maduro impide entrada a Venezuela a delegación del Parlamento Europeo

(CNN) — Cinco miembros de una delegación del Parlamento Europeo denunciaron que sus pasaportes fueron retenidos por funcionarios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que no pudieron ingresar al país por el aeropuerto de Caracas.

Los eurodiputados representan al grupo del Partido Popular Europeo (PPE). La delegación la integran Esteban González Pons, vicepresidente; Esther de Lange, vicedirectora; José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra y Gabriel Mato Adrover, ambos miembros del PPE, y Juan Salafranca, secretario general del PPE.

En un video publicado en Twitter, González Pons dijo que fueron invitados a Venezuela por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino del país.

“En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela. Nos han retenido los pasaportes No nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique el porqué nos tiran fuera del país”, dijo González Pons en el video.

“Veníamos a Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional. E invitados por un órgano constitucional venezolano, no nos han dejado entrar.

“Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces es que va a pasar de las palabras a los hechos. Viva Venezuela libre”.

Guaidó compartió el video en Twitter y dijo que la delegación invitada fue “expulsada por un régimen aislado y cada vez más irracional. Es el usurpador quien eleva el costo a lo que es un hecho: la transición. Ejerceremos toda la presión necesaria para lograr el cese de la usurpación. ¡Seguimos!”

Después de que los integrantes de la delegación fueran rechazados, Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Maduro, se refirió a ellos como un “grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos”.

Dijo que el Gobierno Bolivariano de Venezuela había notificado al grupo días antes por “vías oficiales diplomáticas” que “no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación”.