Hands Off Venezuela, el concierto anunciado por el gobierno de Maduro para contrarrestar el Venezuela Aid Live

El próximo 22 y 23 de febrero, tendrá lugar en el puente Simón Bolívar de Venezuela un concierto al que han promocionado con el lema #paralaguerranada. Queremos dejar en claro que NO seremos parte de este concierto. Sin embargo mi canción Para la guerra nada es clara. No queremos ser parte de ninguna guerra bajo ningún pretexto. Confío en que siempre hay una salida pacífica a los conflictos y mi posición frente a la crisis venezolana es clara ( y quizás ingenua): que el presidente Nicolás Maduro se siente a dialogar para poner fin a su mandato y llame a elecciones libres. Dicho esto, NO apoyaré la intervención norteamericana a ningún país porque la Historia demuestra que no hay nada de humanitario en sus intenciones. Me enorgullece,sin embargo, que mi canción pueda ser usada para expresar el deseo de tantas personas y ojalá se cante también del otro lado de la frontera en el otro concierto organizado por Richard Branson.