Oscar 2019: Estas son las películas que compiten con “Roma” como mejor película de habla no inglesa

Ha sido un año extraordinario para el cine extranjero en Estados Unidos. Encabezadas por el drama mexicano “Roma”, una gran variedad de películas en lengua extranjera han recibido nominaciones al Oscar en categorías de largometraje, documentales, cortometrajes y técnicas. No es que el cine mundial necesite la validación de Tinseltown, pero su copa está rebosando.

“Roma” podría convertirse en la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar a la mejor película, y su director, Alfonso Cuarón, es amplio favorito para ganar como mejor director. El polaco Pawel Pawlikowski también está en disputa por ser el mejor director por “Cold War”.

Tres de los cinco nominados a mejor cinematografía — Lukasz Zal por “Cold War”, Caleb Deschanel por la alemana “Never Look Away” y Cuarón por “Roma” — no son títulos en inglés. Mientras tanto, la película sueca “Border” recibió una nominación al mejor maquillaje y peluquería, y la película de origen alemán, hablada en árabe, “Of Fathers and Sons” está nominada como mejor documental.

Pero volvamos a la carrera por la mejor película de habla no inglesa. Para ponerte al día, esto es lo que debes saber sobre las películas nominadas y dónde verlas.

“Cold War” (Polonia)

“Cold War” llega a los Oscar después de haber arrasado en los Premios del Cine Europeo en diciembre pasado con su desesperanzador encuentro romántico de dos amantes en ambos lados de la Cortina de Hierro.

Pawel Pawlikowski, compitiendo por su segundo Oscar después de ganar con “Ida” en 2014, recurrió a la historia de sus padres para crear a la rebelde pareja formada por Zula (Joanna Kulig) y Wiktor (Tomasz Kot), una cantante y un director musical que se enamoran en la Polonia comunista de 1950.

De allí a París, Berlín y Yugoslavia, su enfoque ágil captura 15 años de amor tempestuoso en secuencias indelebles que rara vez se detienen para respirar. Mientras tanto, la música proporciona un barómetro emocional adicional, desde el estribillo evolutivo de la canción popular “Dwa Serduszka” (“Dos corazones”) hasta el jazz y el rock and roll.

El director y coguionista dijo que la historia de sus padres era “demasiado larga y desordenada”, y sin embargo, lo que ha hecho es una elegante cacería de 88 minutos, dominada por dos actuaciones hipnóticas.

Presentada en un delicioso y oscuro blanco y negro y en una relación de aspecto 4:3, es una clásica forma de hacer cine con clase y destellos luminosos.

Dónde verla: Todavía en cines de Estados Unidos; disponible a partir del 22 de marzo en Amazon Prime.

“Shoplifters” (Japón)

La película que le dio al director japonés Hirokazu Kore-eda la Palma de Oro en Cannes, “Shoplifters” fue uno de los ganadores menos polémicos de los últimos tiempos.

Centrándose en una familia de ladrones que se busca la vida en Tokio, el padre acoge a una joven Rin (Miyu Sasaki), abandonada en el frío. Viviendo en la miseria a pesar de que el esposo Osamu (Lily Franky) y su mujer Nobuyo (Sakura Ando) trabajan a tiempo completo, ellos, junto con la abuela (la fallecida Kirin Kiki), la hija mayor Aki (Mayu Matsuoka) y el hijo menor Shota Jyo Kairi), viven juntos bajo un techo tambaleante y se molestan suavemente el uno al otro. Rin inyecta nueva vida al hogar, pero cuando un robo sale mal, la familia y las mentiras sobre las que esta se basa, se derrumban a su alrededor.

El drama social de Kore-eda sigue los mismos temas de toda su carrera, que, como los directores británicos Mike Leigh y Ken Loach, lanzan críticas hacia los sistemas que han fallado a sus personajes. Todos los adultos desempeñan su papel con una fatiga global que cede el paso a pequeños momentos alegres que dispersan la narrativa. Pero es el silenciosamente devastador Ando quien se eleva por encima de los demás miembros del elenco con una de las actuaciones más emocionantes de esta temporada de premios.

Dónde verla: Disponible en Amazon Prime, iTunes y Blu-ray / DVD en los Estados Unidos.

“Never Look Away” (Alemania)

El director Florian Henckel von Donnersmarck, ganador en esta categoría por el drama de 2006 “The Lives of Others”, se sumerge de nueva cuenta en la historia alemana con “Never Look Away”.

Inspirada en la vida del artista alemán Gerhard Richter (algo que no agrada mucho al propio artista), “Never Look Away” sigue durante tres horas al pintor Kurt (Tom Schilling) desde su angustiosa infancia bajo el Tercer Reich hasta su ascenso en la década de 1960.

Kurt, cuya tía fue asesinada por los nazis debido a su enfermedad mental, vive a la sombra de la guerra. Desde sus comienzos como fabricante de letreros y muralista del realismo socialista en Alemania Oriental a su lucha por el éxito en Occidente, el artista representa a una generación que intenta liberarse de la culpa y la vergüenza que han enterrado a una nación. Pero por más que lo intente, la oscuridad se aferra a todos los aspectos de su vida personal.

“Never Look Away” ofrece una escueta lección de historia refractada a través de su historia de romance y arte. En ese sentido, hay algunas comparaciones con “Cold War”. Pero mientras Pawlikowski opta por instantáneas de ensueño, von Donnersmarck establece su trama con frío cálculo en busca de una respuesta emocional óptima. Una imagen de resiliencia y abstracción, pintada en pinceladas tradicionales.

Dónde verla: Todavía en cines de Estados Unidos; disponible para pedido anticipado a través de Amazon y iTunes.

“Capernaum” (Líbano)

Presentada en Cannes el año pasado con una premisa que llama la atención, “Capernaum”, de la actriz y directora libanesa Nadine Labaki, cuenta la historia de un preadolescente que demanda a sus padres por traerlo al mundo.

El novato Zain al Rafeea sostiene la lente de una manera que haría que algunos de sus pares mayores se pongan verdes de envidia mientras lo seguimos por Beirut, a menudo con el bebé Jonas (Boluwatife Treasure Bankole) a cuestas.

La sala del tribunal sirve como un armazón para escenas de abandono, matrimonio infantil, trabajo ilegal y pobreza extrema. Todo es evidencia de la precariedad del contrato social, tintineando entre la sátira y la indignación moral. Pero también hay cierto sentido del humor gracias a la fuerte interacción entre sus jóvenes actores principales.

A pesar de las dificultades, en el centro de “Capernaum” hay un núcleo de esperanza, al que se aferra Zain, pero que comparte con el espectador. Ganadora del Premio del Jurado en Cannes el pasado mes de mayo y con una gran cantidad de premios del público en varios festivales desde entonces, la cuarta película de Labaki como directora ha mantenido una considerable tracción.

Dónde verla: disponible en Amazon y iTunes.

“Roma” (México)

¿Puede Cuarón ganar cinco a cinco? Nominada a mejor película, mejor película en lengua no inglesa, dirección, cinematografía y guión original, “Roma” ya ha triunfado en el Globo de Oro y los BAFTA en esta categoría en particular.

El director mexicano ha reinventado su propia niñez, contándola desde la perspectiva de su niñera, Libo en la vida real, Cleo en la película, interpretada por la nominada a mejor actriz, Yalitza Aparicio.

Ambientada en la Ciudad de México a principios de la década de 1970, la familia a la que Cleo atiende se desmorona mientras ella tiene su propio romance incipiente con el que lidiar. Al mismo tiempo, una agitación social más amplia amenaza con llevar el caos a la puerta de todos.

Un estudio de la clase, la familia y la política, la mirada escudriñadora de Cuarón sobre su propia crianza y la nación que la catalizó logra ser al mismo tiempo discreta y grandiosa; naturalista y finamente orquestada. En general, “Roma” expone a un maestro en la cima. Ha seducido al público desde que ganó el León de Oro en Venecia en septiembre pasado. No hay que esperar que los elogios se detengan con la noche de los Oscar.

Dónde verla: Disponible en Netflix.