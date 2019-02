Premios Oscar: Los ganadores, la alfombra roja, los discursos y todos los detalles

(CNN Español) — Ya llegó la noche más importante de Hollywood: los premios Oscar. La entrega número 91 de los galardones no tendrá anfitriones este año. Además, se trata de una de las más abiertas carreras por los premios, según opiniones de críticos, directores, actores, organizaciones y más que afirman que hay mucha incertidumbre sobre quién se llevará algunos de los premios en las principales categorías.

“Roma”, una película de Netflix que mira hacia la juventud del director Alfonso Cuarón en México, y “The Favorite”, un drama de época con un elenco de estrellas, empataron en la mayoría de las nominaciones con diez cada una.

1 de 28 | Brian May toca con Queen durante la apertura de los premios Oscar 2019 (Photo by Kevin Winter/Getty Images) 2 de 28 | Adam Lambert canta con Queen durante la apertura de los premios Oscar 2019. Bohemian Rhapsody, una película sobre la vida de Freddy Mercury, está nominada a mejor película, entre otras. (Kevin Winter/Getty Images) 3 de 28 | Brian May toca con Queen durante la apertura de los premios Oscar 2019 (Photo by Kevin Winter/Getty Images) 4 de 28 | Maya Rudolph, Tina Fey, y Amy Poehler presentan el premio a mejor actriz de reparto. (Kevin Winter/Getty Images) 5 de 28 | Así fue el homenaje de Queen a Freddy Mercury. (Kevin Winter/Getty Images) 6 de 28 | Regina King se lleva el primer Oscar de la noche como mejor actriz de reparto por If Beale Street Could Talk (ROBYN BECK/AFP/Getty Images) 7 de 28 | El equipo de "Free Solo" acepta el Oscar por mejor documental. (VALERIE MACON/AFP/Getty Images) 8 de 28 | Gregg Cannom, Kate Biscoe y Patricia Dehaney reciben el Oscar por mejor maquillaje por la película "Vice" (VALERIE MACON/AFP/Getty Images). 9 de 28 | Melissa McCarthy y Brian Tyree Henry presentan el Oscar a mejor vestuario (VALERIE MACON/AFP/Getty Images). 10 de 28 | Ruth E. Carter recibe el Oscar a mejor vestuario por la película 'Black Panther' (Kevin Winter/Getty Images). Es la primera afroestadounidense en ganar el Oscar. 11 de 28 | Jennifer López y Chris Evans anuncian el premio a mejor diseño de producción en la noche de los Oscar (Kevin Winter/Getty Images). 12 de 28 | El premio a mejor diseño de producción fue para "Black Panther". Lo recibieron Jay Hart y Hannah Beachler (VALERIE MACON/AFP/Getty Images). 13 de 28 | Alfonso Cuarón besa a Yalitza Aparicio después de recibir el premio de mejor cinematografía por "Roma" (Kevin Winter/Getty Images). 14 de 28 | Alfonso Cuarón recibe el premio a mejor cinematografía por "Roma" (Kevin Winter/Getty Images). 15 de 28 | Jennifer Hudson canta "I'll Fight (Kevin Winter/Getty Images). 16 de 28 | James McAvoy y Danai Gurira presentan un premio en los Oscar(Kevin Winter/Getty Images). 17 de 28 | Serena Williams habla de la película "A Star Is Born" (Kevin Winter/Getty Images). 18 de 28 | Emilia Clarke (VALERIE MACON/AFP/Getty Images). 19 de 28 | James McAvoy y Danai Gurira (Kevin Winter/Getty Images). 20 de 28 | John Warhurst y Nina Hartstone reciben el premio a mejor edición de sonido (Kevin Winter/Getty Images). 21 de 28 | Javier Bardem, que entregó el premio a película extranjera, dio sus palabras en español: "No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento" (Kevin Winter/Getty Images). 22 de 28 | Alfonso Cuarón recibe el Oscar a mejor película en lengua extranjera (VALERIE MACON/AFP/Getty Images). 23 de 28 | Bette Midler canta "The Place Where Lost Things Go" (Kevin Winter/Getty Images). 24 de 28 | Rami Malek y Spike Lee (Kevin Winter/Getty Images). 25 de 28 | Michael Keaton (Kevin Winter/Getty Images). 26 de 28 | John Ottman recibe el premio a mejor edición por "Bohemian Rhapsody". (Kevin Winter/Getty Images). 27 de 28 | Laura Dern (Kevin Winter/Getty Images). 28 de 28 | El Oscar a mejor actor de reparto es para Mahershala Ali por "Green Book" (VALERIE MACON/AFP/Getty Images).

“Roma” conquistó un Oscar en la categoría de mejor cinematografía, para Alfonso Cuarón, y el de mejor película extranjera.

Queen abrió la ceremonia tocando junto a la voz de Adam Lambert.

“Roma” perdió en la primera categoría anunciada, la de mejor actriz de reparto. El premio se lo llevó Regina King. El premio a mejor documental se lo llevó la historia de un escalador intrépido. El premio para mejor diseño de vestuario se lo llamó Ruth Carter, algo histórico, pues es la primera mujer negra en conquistar este galardón.

Javier Bardem, que entregó el premio a película extranjera, dio sus palabras en español: “No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento”.

Los ganadores:

Mejor actriz de reparto

Regina King, If Beale Street Could Talk

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali – Green Book

Mejor película extranjera

Roma – México

Mejor documental

Free Solo

Mejor maquillaje y peinado

Vice

Mejor diseño de vestuario

Black Panther

Mejor diseño de producción

Black Panther

Mejor cinematografía

Roma – Alfonso Cuarón

Mejor edición de sonido

Bohemian Rhapsody

Mejor mezcla de sonido

Bohemian Rhapsody

Mejor edición fílmica

Bohemian Rhapsody

Mejor película animada

Spider-Man: Into the Spider Verse

Los nominados:

Mejor película

Black Panther

BlackkKlansman

Green Book

Roma

Bohemian Rhapsody

The Favorite

A Star is Born

Vice

Mejor director

Spike Lee – BlackKlansman

Alfonso Cuarón – Roma

Pawel Pawlikowski – Cold War

Adam McKay – Vice

Yorgos Lanthimos – The Favorite

Mejor actriz

Yalitzia Aparicio – Roma

Lady Gaga – A Star is Born

Glenn Close – The Wife

Olivia Colman – The Favorite

Melissa McCarthy – Can you ever forgive me?

Mejor actor

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – A Star is Born

Willian Dafoe – At Eternity’s Gate

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book

Mejor cortometraje animado

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Mejor corto documental

Black Sheep

A night at the garden

End Game

Lifeboat

Period. End of Sentence.

Mejor banda sonora

Black Panther

Isle of Dogs

BlackkKlansman

If Beale Street Could Talk

Mary Poppins Returns

Mejor canción original

All the Stars – Black Panther

Shallow – A Star is Born

I’ll Fight – RGB

The place where lost things go – Mary Poppins Returns

When a Cowboy trades his spurs for wings – The Ballad of Buster Scruggs

Mejor guión original

The Favorite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Mejor banda sonora original

Black Panther

BlackKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Mejor corto animado

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Mejores efectos visuales

Avengers: Infinity Wars

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Mejor guión adaptado

The Ballad of Buster Scruggs

BlackkKlansman

Can you Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star is Born