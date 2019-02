Joe Biden dice que su familia quiere que sea candidato en 2020 y que está “muy cerca” de tomar la decisión

(CNN) — El exvicepresidente Joe Biden reveló el martes que su familia está a favor de una candidatura suya al 2020 y que está “muy cerca” de tomar una decisión. Estos son sus comentarios más directos hasta la fecha sobre su pensamiento sobre lanzarse a la campaña presidencial.

En declaraciones con la Universidad de Delaware, Biden dijo que ha discutido una aspiración con su familia, incluidos sus nietos, y señaló que “las personas más importantes en mi vida quieren que yo me lance”.

LEE: Joe Biden dice que decidirá “pronto” si se postula a la presidencia 2020

“El primer obstáculo para mí fue decidir si me siento cómodo o no al llevar a la familia a través de lo que sería una campaña muy, muy difícil”, dijo Biden durante una conversación con el historiador presidencial Jon Meacham. “No importa quién aspire. Es una campaña muy difícil. La elección primaria será muy difícil. Y en las elecciones generales, contra el presidente Trump, no creo que sea probable que se detenga en nada, contra quien se postule”.

“Estoy seguro de dónde está la familia”, agregó. “Pero la segunda parte es que no quiero que esto sea una tarea estúpida y quiero asegurarme de que si hacemos esto, y estamos muy cerca de llegar a una decisión, esté completamente preparado para hacerlo”.

Las consideraciones familiares han sido durante mucho tiempo una parte del cálculo de la campaña de Biden, particularmente después de la muerte de su hijo Beau en 2015. Biden decidió no aspirar en la campaña de 2016 ya que su familia estaba de duelo tras la muerte de Beau.

MIRA: Biden, Sanders, O’Rourke encabezan intención de voto entre demócratas en encuesta CNN en Iowa

La aprobación de la familia para una carrera en 2020 marca un paso importante en el proceso de toma de decisiones de Biden. En su pronunciamiento, Biden describió algunos de los factores que él y su equipo están considerando al reflexionar sobre una posibilidad de campaña: tácticas de redes sociales, planes de recaudación de fondos y el establecimiento de una “organización de campaña que refleje quiénes somos como país, compuesto por mujeres y hombres, y negros, hispanos, latinos, asiáticos”.

“También estamos analizando detenidamente si es o no una opción: ¿cuál es la profundidad de esta aspiración? ¿Es real?”, dijo. “Puedo morir como un hombre feliz que nunca haya vivido en la Casa Blanca, pero lo que no quiero hacer es tomar el tiempo, el esfuerzo y el compromiso de la gente sin que haya una posibilidad clara de que yo pueda ser el candidato. Creo que podemos hacerlo”. Creo que ahí es donde estamos. Pero todavía hay un par de obstáculos por delante para asegurarnos de que tenemos todo esto en su lugar. Y si llegamos a la conclusión, lo anunciaré y me postularé para la presidencia”.

El equipo de Biden ha estado trabajando silenciosamente entre bastidores durante meses, preparando el terreno para una posible campaña. Sus asesores han reunido la mayor cantidad posible de un aparato de campaña sin recibir la luz verde oficial, conversando con potenciales empleados y donantes y buscando asesoramiento de agentes en estados clave de las primarias como Iowa y Carolina del Sur.

Aunque Biden dice que se llegará a una decisión muy pronto, es muy poco probable que llegue un anuncio formal antes de abril, dijo una fuente familiarizada con las conversaciones.

Mientras Biden hablaba sobre su reflexión actual en Delaware, una persona en la audiencia gritó: “¡Oh, Dios! ¡Solo di que sí!”.