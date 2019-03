Varios muertos, no hay agua y se echan a perder los alimentos: los efectos del apagón en Venezuela

(CNN Español) — Venezuela llega al quinto día con apagones masivos en gran parte del territorio. En ciertos estados se ha restablecido parcialmente el servicio de electricidad, pero mientras Venezuela llega al quinto día sin luz en la gran parte del país, ya se ven los estragos.

Estos son algunos de los efectos:

Varios muertos

Según le dijo a CNN Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, 17 personas han muerto en el apagón masivo del país. Guaidó dijo que estas personas han sido “asesinadas” por el Gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro.

Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, dijo este sábado que dos personas han muerto en hospitales por el apagón que ha afectado a gran parte del país desde el pasado jueves.

Además, José Manuel Olivares, diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela, tuiteó este domingo que hasta las 9 p. m. de este domingo habían muerto 21 personas. Mostró una lista de pacientes que, según él, murieron de diversas causas en seis hospitales. Este mensaje fui retuiteado por Guaidó.

CNN no ha podido verificar de manera independiente el número de fallecidos.

Falta de agua

Al apagón que ya cumple varios días en Venezuela se suma la falta de agua potable. Desesperados por la falta de líquido, residentes de Caracas acuden a todas las fuentes disponibles de este líquido para calmar la sed.

La comida se está echando a perder

Venezuela sufre una severa crisis de desabastecimiento de alimentos y algunos venezolanos se ven forzados a hacer largas filas para obtener los insumos básicos, mientras otros se han visto obligados a buscar alimentos entre la basura.

El apagón lo empeora todo.

Sin electricidad, los refrigeradores no están funcionando, y los alimentos perecederos se están echando a perder.

CNN en Español habló con varias carnicerías en Caracas, que afirmaron que algunos de sus productos se están dañando, y que han bajado los precios para vender mientras están en buenas condiciones.

Un venezolano le dijo a CNN en Español que pensaba en poner la carne en sal para evitar que se descomponga.

Algunos no pueden cocinar

Los venezolanos que tienen estufas eléctricas y no a gas, también están sufriendo pues no tienen forma de cocinar.

Agua, hielo y alimentos no perecederos, los más buscados

Ante la situación, los elementos más buscados en Venezuela son agua potable, hielo para mantener fría la comida o las medicinas, y los alimentos que no se echen a perder. Las personas están haciendo largas filas para comprar estos artículos, y se han encontrado con que algunos comercios los están vendiendo en dólares. El dólar no es la moneda oficial en Venezuela y no está al alcance de la mayoría de venezolanos. Venezuela sufre una hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta que sea un 10.000.000% este año.

Hospitales, la gran preocupación

Centros de salud públicos y privados han sido afectados por el apagón.

Paula Newton de CNN visitó un hospital en Venezuela en el que cuentan con generador, pero solo brinda electricidad a la sala de emergencia, pues no es suficiente para todos los pacientes. En la sala de emergencia los respiradores para los pacientes más graves funcionan con baterías, y las enfermeras le dicen a CNN que cuando fallan, se turnan para hacerlos funcionar manualmente.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela dijo este sábado que hubo un espacio de 30 segundos entre falla eléctrica y activación de planta eléctrica, lo que ocasionó las dos muertes que reportó.