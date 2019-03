“Club de Cuervos”, la serie que le abrió los caminos a Netflix en el mercado de habla hispana

View this post on Instagram

Un honor haber volado estos 4 años con usted, Lady Cuervo. Todavía me acuerdo cuando le dije por primera vez a Gary Alazraki y a los Netflix que tenía a la Isabel perfecta. Tú te encargaste de robarte el corazón de todos. No puedo esperar a que vean el trabajo tan fino, generoso y necesario que hizo @soymtrevino en esta última temporada. Gracias por ser mi cómplice estos años querida Treviño, a lo que sigue! #ClubDeCuervos