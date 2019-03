¿Lo está haciendo bien la Fed?

(CNN Español) — Por si no queréis seguir leyendo y queréis tener contestada la pregunta del titulo: sí, seguramente la Reserva federal, Fed, lo está haciendo bien. Pese a todas las sospechas introducidas por el giro de 180 grados que la misma ha dado a su política monetaria los últimos meses —procedente fundamentalmente de un mercado que le pedía un cambio de política, e incluso un presidente del Gobierno que contra todo lo que es usual en este tipo de cosas también se entrometía en lo que debía o no debía hacer—, la Fed seguramente está haciendo lo que debe.

¿Y qué es lo que debe? Pues defender el empleo y la marcha de la inflación en el país. Resumiendo al máximo el tema, la Fed comenzó en diciembre de 2015 a subir poco a poco el precio del dinero, una vez que la economía tras la crisis de 2008 mejoró ostensiblemente y empezó a poder soportarlo. Y así lo hizo en nueve ocasiones hasta la fecha.

Los últimos tiempos, pese a los anuncios grandilocuentes de Trump de que esta economía crecería un 4% anual, lo cierto es que no ha sido así, y que además la desaceleración global, las guerras comerciales con China, y otras tensiones geopolíticas, han traído a esta economía a un pronóstico de crecimiento que la Reserva Federal estima que estará en el entorno del 2,3% en 2019.

Con ese panorama, la situación de la economía estadounidense es buena, pero no está exenta de enfrentar algún susto, y por lo tanto en todo caso conviene seguramente no pasarse en el afán de detener el crecimiento, sobre todo cuando la inflación, por lo que sea —y a pesar de todo lo que dicen los manuales clásicos al uso cuando se está en una situación de pleno empleo como la que estamos—, no acaba de aparecer.

De este tema que es tan definitivo para lo que ocurra en los próximos meses en esta economía y en las de todas las del mundo, hemos intentado llegar a conclusiones que aporten luz en el último GloboEconomía, con la ayuda de un economista experto en pollítica monetaria: Paulo Vieira da Cunha, socio director de Verbank Consulting.

