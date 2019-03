Las nuevas revelaciones de investigación de Mueller explican la ira de Trump

Washington (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece confundido —y está actuando así— y parece acorralado por la investigación de Rusia. Y una serie de nuevas revelaciones el martes muestran que hay muchas razones para que se sienta amenazado por la vasta sombra que proyecta sobre su vida, sus negocios y su presidencia.

Nuevos documentos sin sellar de una corte, que detallan la actividad del fiscal especial Robert Mueller, revelan un campo de investigación de alcance impresionante y una máquina de procesamiento que se aceleró rápidamente a mediados de 2017.

Las órdenes de registro dirigidas contra el ex abogado de Trump, Michael Cohen, ofrecen una visión del mundo secreto de la investigación. Como suele ser el caso con Mueller, solo dan una sugerencia tentadora del rompecabezas más amplio, pero aún oculto.

Pero tales revelaciones casi nunca son buenas noticias para Trump.

Hay suficientes razones para explicar en la revelación del martes por qué la investigación debe estar atormentando a Trump y provocando sus enojados arrebatos en Twitter.

La vasta amplitud de la investigación por parte de varias jurisdicciones también podría ofrecer una gran riqueza de material a los líderes demócratas de la Cámara de Representantes si eventualmente citan pruebas primarias descubiertas por Mueller y otros fiscales.

Y el comunicado subraya que es probable que varias investigaciones que están penetrando profundamente en los negocios, la vida personal y política de Trump al parecer acosarán al presidente durante los próximos años, incluso después de que Mueller haya abandonado el escenario.

El caso del financiamiento de campaña aún está con vida

Las páginas de las autorizaciones dejan claro que la investigación sobre si la Organización Trump está implicada en el caso de financiamiento de la campaña que involucra sus pagos de dinero a las mujeres antes de las elecciones de 2016 aún está abierta.

Dieciocho páginas y media cuya información ha sido oscurecida que está al final de un documento titulado “El Esquema de Contribución de Campaña Ilegal” casi seguramente incluye detalles de las interacciones de Trump con Cohen.

El hecho de que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York crean que esos elementos deben mantenerse fuera del alcance del público sugiere que sus investigaciones, que ya han implicado indirectamente a Trump, no han terminado.

“No han terminado. Hemos visto esto en los archivos una y otra vez”, dijo Preet Bharara, un exfiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a Jake Tapper de CNN.

Por lo tanto, Trump todavía no puede estar seguro de si los miembros de su familia o los principales socios comerciales de su empresa podrían enfrentar un peligro criminal.

Para el presidente —que busca ejercer el dominio sobre cada habitación, situación o relación— la falta de control sobre el destino de su propio clan y el negocio que lleva su nombre mientras los fiscales ejercen presión debe ser casi intolerable.

Algunos observadores legales ven el trabajo del Distrito del Sur como el frente legal más peligroso para Trump, incluso más que la mirada de Mueller sobre si había coordinación entre los asistentes de la campaña de Trump y Rusia, y si el presidente obstruyó la justicia para encubrir esto.

Si bien un presidente en ejercicio no puede ser acusado, según la orientación actual del Departamento de Justicia, Trump no puede estar seguro de que no será procesado por violaciones de financiamiento de la campaña cuando finalmente abandone el cargo.

“Si yo fuera Donald Trump, me asustaría”, dijo el representante demócrata Ted Lieu, de California, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en The Situation Room de CNN.

El hecho de que los fiscales ya hayan respaldado la declaración de Cohen de que realizó los pagos en violación de las leyes de financiamiento de campañas bajo la dirección de Trump significa que “puede haber otro lugar para abandonar”, dijo Bharara.

“Puede haber otras personas que estén ayudando o conspirando, hasta e incluyendo al presidente, y no han decidido cómo quieren proceder con eso”, agregó.

Más vínculos con Rusia

Los documentos del martes también contienen más evidencia de que los asociados de Trump, en este caso Cohen, parecían tener al menos conexiones indirectas con los rusos poderosos.

Demuestran que a Cohen le pagaron más de 500.000 dólares a través de su compañía como asesor de negocios de enero a agosto de 2017 por Columbus Nova LLC, una firma de gestión de inversiones vinculada al ciudadano ruso Viktor Vekselberg.

Vekselberg es un oligarca, con vínculos con el presidente de Rusia ,Vladimir Putin, quien está bajo las sanciones de los Estados Unidos respecto a la interferencia electoral.

Columbus Nova dijo en un comunicado que ni Vekselberg ni nadie ajeno a la firma habían participado en la decisión de contratar a Cohen o proporcionar fondos para su trabajo.

Cohen, quien irá a la cárcel en mayo después de haber admitido que le mintió al Congreso y por delitos fiscales y de fraude, no fue acusado de actuar ilegalmente como un cabildero extranjero no registrado. Pero está lejos de ser el único asociado de Trump que tiene sugerencias de enlaces que se remontan a destacados rusos. Muchos de esos aliados de Trump han sido capturados por Mueller tratando de ocultar tales relaciones.

La cuestión de si la influencia extranjera y los quid pro quos estuvieron en juego durante la campaña de Trump para la presidencia, y al comienzo de su administración, llega al meollo de lo que Mueller se encarga de investigar.

Alimentando la narrativa de la ‘caza de brujas’

Métodos utilizados por los investigadores para rastrear a Cohen, incluidas las técnicas más avanzadas dirigidas a los dispositivos de Apple, y la revelación de su barrido a través de los correos electrónicos del abogado y las comunicaciones telefónicas pueden alimentar la furia de Trump sobre lo que ve como la “caza de brujas” del abogado especial.

También sugieren que Mueller y sus contrapartes en Nueva York pueden saber mucho sobre las comunicaciones de las personas alrededor de Trump durante partes de la campaña de 2016 y al principio de la presidencia.

Los documentos muestran que Mueller había demostrado la causa probable de que Cohen había cometido un delito para obtener las autorizaciones para dos cuentas de correo electrónico desde el verano de 2017, nueve meses antes de que los agentes del FBI que actuaban en nombre de los fiscales de Nueva York allanaran la oficina y las residencias de Cohen. Es poco probable que la mentalidad de asedio de Trump se vea favorecida por la publicación simultánea el martes de una doble página en el periódico de su ciudad natal, The New York Times, que revela su complicada relación financiera con Deutsche Bank.

Aunque el artículo no mostró ninguna ilegalidad, es el tipo de crítica de inmersión profunda poco halagadora de sus prácticas personales y comerciales que Trump aborrece.

Dada la avalancha de revelaciones, no es sorprendente que el presidente a veces sea propenso a arrebatos aislados de furia dirigidos a Mueller.

“¡ESTO NUNCA DEBE PASARLE A UN PRESIDENTE DE NUEVO!”, tuiteó Trump de la nada el sábado.

Las revelaciones del martes también proporcionaron el contexto en el que el presidente se paró en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca y afirmó que la verdadera “colusión” en la política de Estados Unidos fue entre compañías de redes sociales que se oponen a los conservadores.

Trump elogió al presidente brasileño Jair Bolsonaro, un líder con tendencias autocráticas a su propia imagen, de comprar su narrativa de “noticias falsas”.

“Parece ser que son conservadores, si son republicanos, si están en un determinado grupo, hay discriminación y una gran discriminación”, agregó Trump.

Las afirmaciones de que el presidente está siendo silenciado en las redes sociales no parecen ser creíbles dado que tiene 59 millones de seguidores en Twitter y puede establecer la agenda política al disparar algunos caracteres.

También es notable que Mueller ha acusado a tres entidades rusas y 13 nacionales rusos en relación con la operación de Moscú de usar las redes sociales para interferir en las elecciones de 2016, sembrar la discordia política y elegir a Trump.

Nueva intriga sobre Rosenstein

Washington ha estado al borde durante varias semanas sobre las expectativas de que Mueller se está acercando al final del camino.

Pero hubo una nueva arruga el martes con la noticia de que el vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, quien ha supervisado gran parte de la investigación de Mueller, aún no está listo para dejar su cargo.

Se esperaba que Rosenstein se fuera a mediados de marzo, ahora que un nuevo secretario general, William Barr, quien no está recusado de la investigación de Rusia como su antecesor Jeff Sessions, ha asumido el cargo.

Rosenstein ahora se quedará “un poco más” de lo que se anticipó originalmente.

Una fuente familiarizada con el tema le dijo a Pamela Brown, de CNN, que Rosenstein está esperando que Mueller le entregue el informe a Barr.

Rosenstein se ve a sí mismo como el “escudo térmico” desde que nombró a Mueller, y podría estar en posición de recibir el “golpe” si la controversia explota cuando cae el informe, dijo la fuente.

La defensa de Trump

Aunque Trump puede sentirse cada vez más aislado, hay nuevos indicios de que los demócratas que han iniciado su vasta investigación contra el mundo de Trump encontrarán dificultades importantes.

La Casa Blanca no ha cumplido con el plazo de la Comisión Judicial de la Cámara para entregar decenas de registros relacionados con una investigación sobre si Trump abusó del poder.

Algunos exfuncionarios que recibieron cartas de la comisión solicitando documentos, incluido el ex abogado de la Casa Blanca Don McGahn y la ex viceabogada Annie Donaldson, los remiten a la Casa Blanca.

Los asesores republicanos dijeron que la comisión había recibido respuestas de solo ocho de los 81 funcionarios que habían recibido cartas de la comisión a principios de este mes, y un noveno había enviado documentos por correo, aunque aún no se habían recibido.

Los demócratas pintaron una imagen más positiva, pero los baches de velocidad fueron una señal del tortuoso camino de las citaciones y los desafíos legales que se avecinan cuando los demócratas de la Cámara de Representantes enfrentan la resistencia de la Casa Blanca.

Las personas fuera del Gobierno, sin embargo, están más expuestas a las citaciones que otras personas en el gobierno, ya que no pueden librar largas luchas por razones de privilegio ejecutivo como excusa para no entregar documentos.

— Kevin Collier, Marshall Cohen, Erica Orden, Pamela Brown, Sara Murray, Jeremy Herb, Manu Raju, Katelyn Polantz y Kara Scannell de CNN, contribuyeron a este informe.