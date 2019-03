Rafael Dudamel anuncia que pone su cargo de DT de Venezuela a disposición por “politización” de visita

(Crédito: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

(CNN Español) — El director técnico de la selección venezolana Rafael Dudamel puso su cargo a disposición tras su partido con la selección Argentina, en el que ganaron 3-1.

Dudamel dijo que su posible renuncia se debería a que su labor y la de la selección venezolana se ha politizado debido a la situación que vive su país. Su anuncio se da luego de que el equipo recibió al delegado de Juan Guaidó en España, Antonio Ecarri.

“He conversado con el vicepresidente y he puesto mi cargo a disposición porque he sabido que durante todo este tiempo hemos venido conviviendo en aguas muy turbias porque estamos muy politizados. Y hoy lamentablemente hemos vivido una experiencia muy amarga, muy triste que me tiene muy desilusionado”, dijo en rueda de prensa.

Dudamel dijo que lo hizo como un representante de “todo” Venezuela.

El técnico le dijo a CNN en la zona mixta del estadio Wanda Metropolitano que lamentablemente “politizaron esta visita tras haber sido posteada en redes sociales”, y señaló que fue algo antiético.

“Amable y respetuosamente hemos recibido la visita del embajador, del señor Antonio Ecarri y junto a él dentro de todos sus acompañantes estaba su jefa de prensa… Y como hemos atendido por ejemplo en Rancagua, Chile, al embajador del gobierno del presidente Maduro, ahora hoy con la amabilidad y el respeto que como selección de Venezuela que abarca a todo un país, también recibimos con respeto al señor Ecarri. ¿Cual fue nuestra sorpresa? Que tristemente la verdad han utilizado y de manera muy pobre la visita, han politizado la vista a la selección nacional”, añadió en la conferencia de prensa.

“Y el día de mañana cuando podamos conversar como Rafael Dudamel fuera de las canchas sabrán cual es mi posición política. No tengo por qué ocultarla. Hoy soy el DT de la selección, de un país”.

