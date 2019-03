Justin Bieber se aleja de la música debido a “problemas muy arraigados”

(CNN) — Justin Bieber se está enfocando en su salud mental por ahora, no en la música.



En un extenso post de Instagram este lunes, el cantante explicó que ve los mensajes de sus seguidores expresando su deseo por un nuevo álbum.

“He estado de gira toda mi vida de adolescente y ya cuando cumplí 20 en adelante, y me di cuenta y, como ustedes probablemente vieron, que no estaba contento en la última gira, no lo merezco y no se lo merecen, pagan dinero para venir y tener un concierto enérgico y divertido concierto y no pude darte eso emocionalmente cerca del final de la gira”, escribió.

Bieber lanzó su álbum “Purpose” en 2015 y dos años su gira terminó anticipadamente “debido a circunstancias imprevistas”.

En ese momento publicó una carta en Instagram para explicar la cancelación de la gira.

“Quiero que mi carrera sea sostenible, pero también quiero que mi mente, mi corazón y mi alma sean sostenibles”, escribió Bieber en ese momento. “Para poder ser el hombre que quiero ser, el esposo que eventualmente quiero ser y el padre que quiero ser”.

Desde ese entonces Bieber, se casó con la modelo Hailey Baldwin y su nueva nota menciona cómo está tratando de lidiar con sus “problemas profundamente arraigados” para ayudar a su nuevo matrimonio.

“He estado buscando, buscando, probando y cometiendo errores como la mayoría de nosotros, ahora estoy muy concentrado en reparar algunos de los problemas más arraigados que tengo como la mayoría de nosotros, para no desmoronarme, para que pueda mantener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser”, escribió.

El exídolo adolescente agregó: “La música es muy importante para mí, pero nada está antes de mi familia y mi salud”.

“Volveré con un grandioso álbum lo antes posible, mi estilo es innegable y mi fuerza es indescriptible. Su amor es sobrenatural. Su gracia es tan confiable … al tope es donde vivo, punto, ya sea que haga música o no, así lo dijo el rey”, dijo Bieber. “Pero vendré con una venganza, créanlo”.