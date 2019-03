¿Qué puedes hacer ahora para detener las llamadas no deseadas?

Nueva York (CNN Business) — Miles de millones de llamadas automáticas están molestando a los estadounidenses, y la situación no está cerca de parar.

Muchas de las llamadas no solicitadas provienen de estafadores que pretenden ser recaudadores de impuestos, organizaciones benéficas o vendedores. Aparte de tirar su teléfono a la basura, no hay forma de evitarlos por completo. Pero los proveedores de servicios inalámbricos y los desarrolladores de teléfonos inteligentes ofrecen herramientas para filtrar al menos algunas llamadas no deseadas.

No todas las llamadas automáticas son falsas o ilegales: las farmacias y las empresas de servicios públicos, por ejemplo, utilizan esa técnica para llegar a los clientes. Puede bloquear a los vendedores por teléfono registrándose en la lista federal de “No llamar”, pero eso no detendrá a los vendedores por teléfono o a los estafadores, muchos de los cuales tienen formas de evitar los filtros de spam. Puedes reportar las llamadas no solicitadas a las autoridades.

Las aplicaciones y los filtros de spam están lejos de ser perfectos, y las compañías de telecomunicaciones tienen la esperanza de que la nueva tecnología de rastreo de llamadas mejore sus esfuerzos.

Teléfonos inteligentes

La aplicación Call Filter (filtro de llamadas, en español) de Verizon se puede descargar gratis en iPhones y dispositivos Android. La compañía anunció el jueves que la aplicación ofrecerá algunas funciones gratuitas, entre las que se incluyen el bloqueo automático de llamadas de estafadores conocidos, anuncios de advertencia para llamadas sospechosas y una herramienta para reportar spam.

Por 2,99 dólares al mes por línea telefónica, la aplicación Call Filter puede usar una función de la guía telefónica para buscar los nombres de personas desconocidas, y puede mostrar un “medidor de riesgo” para las llamadas no deseadas.

Call Protect (protección de llamadas, en español), de AT&T, tiene características y complementos gratuitos similares con una suscripción de 3,99 dólares al mes (sirve en iOS y Android).

Los teléfonos T-Mobile vienen con Scam ID (identificador de estafas, en español), que advierte a los clientes sobre números telefónicos sospechosos. También se puede activar gratuitamente Scam Block (bloqueo de estafas, en español), que rechaza automáticamente las llamadas de esos números. Una aplicación adicional llamada Name ID (identificador de nombres, en español) ofrece un identificador de llamadas premium por 4 dólares por línea al mes (para iOS y Android).

El identificador de llamadas de Sprint, Premium Caller ID, que viene preinstalado, busca números desconocidos y filtra y bloquea llamadas automáticas por 2,99 dólares por línea.

Los teléfonos Pixel de Google también te dan la opción de que el asistente de voz responda las llamadas sospechosas por ti. El teléfono puede transcribir la conversación y le permite decidir si desea responder.

Elementos para el teléfono fijo

No hay mucho que hacer para los teléfonos fijos anteriores a la década de 1990, según los expertos. Pero existen opciones para la mayoría de los sistemas telefónicos digitales modernos, que ofrecen los proveedores de servicios de Internet.

Los clientes de teléfono fijo de Xfinity de Comcast, Fios de Verizon, U-Verse de AT&T y otros pueden suscribirse a un servicio gratuito llamado Nomorobo. Es una plataforma en la nube que busca automáticamente a los presuntos estafadores y vendedores por teléfono.

Nomorobo fue uno de los dos ganadores en una competencia de 2013, organizada por el gobierno de los EE.UU., para desarrollar tecnología antispam.

La compañía también lanzó una aplicación para teléfonos inteligentes que dice que puede bloquear automáticamente a los estafadores, vendedores telefónicos y mensajes de spam. La compañía dice que la aplicación de iOS también puede bloquear las llamadas entrantes de números falsos que se parecen mucho a los suyos, lo que frustra una técnica de “simulación de vecinos“, una táctica común entre los estafadores telefónicos. Las suscripciones cuestan 1,99 dólares al mes (sirve en iOS y Android).

Mejora de los filtros

La industria de las telecomunicaciones tiene grandes esperanzas en una nueva herramienta llamada STIR/SHAKEN para mejorar la precisión de los filtros de spam. Está diseñada para identificar y rastrear llamadas que utilizan la técnica de “suplantación de identidad”, que permite a los estafadores enmascarar sus identidades y hacer que parezca que están llamando desde otro lugar, incluso su propio número de teléfono.

STIR/SHAKEN es el resultado de una colaboración corporativa importante. Las compañías trabajarán juntas para verificar las llamadas en toda la industria, de modo que una persona que use un teléfono inalámbrico de AT&T, por ejemplo, pueda ser verificada cuando llame a una línea fija de Comcast.

AT&T, Comcast y Verizon anunciaron este mes las primeras pruebas exitosas del sistema. Una larga lista de proveedores se han comprometido a implementar la tecnología para finales de año. (AT&T es propietaria de la empresa matriz de CNN, WarnerMedia).

Esto no resolverá todo. Los filtros de spam y los reguladores seguirán dependiendo de las quejas de los consumidores para determinar qué llamadas provienen de fuentes legítimas y cuáles son de actores malos.

Pero habrá que recorrer un largo camino hacia la recopilación de información sobre llamadas falsas, que han frustrado por mucho tiempo los esfuerzos contra el robo por teléfono, según Jim McEachern, un consultor de tecnología de la asociación de la industria de telecomunicaciones ATIS.