El mensaje de un sacerdote católico que reveló que es autista

(CNN Español) — “Soy autista. Toda mi vida me sentí un poco diferente, nunca me adapté, y nunca entendí realmente por qué”, dijo el padre Matthew Schneider en un video del 29 de marzo donde hacía público su diagnóstico de autismo.

Schneider dijo que decidió publicar su historia porque deseaba ser transparente y porque veía una “necesidad de evangelizar este segmento de la población”.

“Cuando hablamos del aumento de las cifras de casos de autismo tenemos que pensar en casos como el mío. En los años 80 no fui diagnosticado, no porque no fuera autista, sino porque había criterios de diagnóstico diferentes, que quizás no me habrían incluido. Y eso no fue porque el autismo sea causado por los factores externos que a veces consideramos”, reflexiona el sacerdote.

El autismo o el trastorno del espectro autista (TEA) incorpora un grupo de trastornos del desarrollo neurológico que causan problemas de comunicación y habilidades sociales. El TEA generalmente comienza antes de los tres años de edad y dura toda la vida, pero la intervención temprana juega un papel en el tratamiento y el progreso.

“El autismo es principalmente una distinción en una forma de pensar, una diferencia neurológica”, indicó en diálogo con la Catholic News Agency. Señaló que el autismo trae desafíos, especialmente a la hora de socializar, algo clave para un sacerdote.

Schneider, quien quiere ser profesor de seminario o escritor, dice que aunque la comunicación es difícil, con Dios “en oración, puedo compartir directamente mis ideas con Dios, sin llevarlo al lenguaje humano”.

Tras hacer pública su condición, quiere que se produzcan contenidos específicamente para la comunidad autista y planea seguir lanzando videos en YouTube “sobre temas como la oración y la teología cristiana, presentados de una manera que sea más propicia para la mente autista”, dice en la grabación.

“Somos alrededor del 1,5% al 2% de la población. Tenemos una posibilidad mucho mayor de ser ateos, una probabilidad mucho menor de asistir a los servicios religiosos semanalmente… necesitamos que alguien se comunique con esa comunidad, que inculque el Evangelio a la mente autista”, afirmó en su video.

Schneider tiene una cuenta de Twitter, @AutisticPriest, adicional a la cuenta personal, y ha recibido cientos de comentarios de apoyo sobre su mensaje.

