5 cosas sobre Proyecto Ser Humano

1. Una iniciativa humana

CNN en Español lanzó este mes “Proyecto Ser Humano”, su campaña multiplataforma contra la discriminación. Dado el reciente aumento de incidentes de racismo y xenofobia, casos de acoso en redes sociales y el deterioro del discurso cívico en la política y los medios, CNN en Español decidió abordar los temas de discriminación e intolerancia con reportajes en profundidad y análisis. “CNN en Español intervendrá y destacará los esfuerzos en la lucha por una mayor inclusión, la no-discriminación y la justicia social. El programa especial de ‘Proyecto Ser Humano’ compartirá las historias singulares de las personas que han enfrentado discriminación y cómo lograron superarse a pesar de la adversidad”, dijo Cynthia Hudson, vicepresidente sénior y gerente general de CNN en Español y de Estrategia Hispana para CNN en Estados Unidos.

2. El odio se enseña

Cynthia Hudson, vicepresidenta senior y gerente general de CNN en Español y de Estrategia Hispana de CNN EE.UU., escribió “El odio se enseña”, un texto en el que cuenta cómo la discriminación ha afectado a su familia desde los tiempos de su abuela, la más pequeña de 4 hijos de una acomodada familia cubana, hasta a su hija mayor, que con sólo 6 años –cuenta Hudson en una bella anécdota del texto– defendió a una amiga de raza negra en un campamento de verano en Key Biscayne, Florida. “Cada día le doy gracias a la vida por haber nacido en este momento de la historia, en el que, como mujer, no hay puerta que no pueda tocar, ni idea con la cual no pueda soñar”, comenta Hudson. Puedes leer el texto completo en el especial de Proyecto Ser Humano.

3. La discriminación de hispanos en EE.UU. en cifras

Según estimaciones de la Oficina del Censo en 2015, para 2060 los hispanos representarán el 28,6% de toda la población estadounidense (hoy representan el 18,1%). ¿Cómo percibe la discriminación la minoría más grande de EE.UU.? Cuatro de cada 10 de los hispanos en EE.UU. dijo en 2018 haber experimentado discriminación en el año anterior. Y 6 de cada 10 afirman que las relaciones raciales en EE.UU. son generalmente malas, de acuerdo con un informe del Pew Hispanic Center de 2016.

4. Un sitio contra la discriminación

Tras el lanzamiento del Proyecto Ser Humano (PHS) a los medios, queremos invitar a nuestras audiencias en todas las plataformas a que conozcan nuestro sitio especial dedicado a la campaña de CNN en Español contra la discriminación. Aquí encontrarás historias multimedia, análisis, reportajes, columnas de opinión información de servicio y material interactivo, todo en el marco de la iniciativa en favor de la inclusión y la justicia social. También hemos desarrollado un plan de contenidos para las redes sociales, que busca generar conciencia e interacción de los usuarios sobre la campaña de PSH, a través de la producción de videos nativos, gráficos compartibles y otros contenidos. Súmate al #Proyectoserhumanocnn y di #Noaladiscriminación.

5. Programa especial de Proyecto Ser Humano

Este domingo 7 de abril a las 8:00 p.m. (Miami), CNN en Español presenta un programa especial de su campaña multiplataforma contra la discriminación, conducido por Juan Carlos López y María Alejandra Requena. En el programa de dos horas escucharemos las perspectivas y testimonios de figuras como Mario Kreutzberger, el popular “Don Francisco”; Emilio Estefan, productor de música, televisión y cine de renombre mundial, y Reyna Grande, escritora mexicano-estadounidense y ganadora del Premio Luis Leal 2015 a la distinción en literatura chicana-latina, entre otros. Únete al proyecto.