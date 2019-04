Paty Cantú nos revela detalles de su gira #DeluxeLive y su rutina antes de subirse al escenario

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – La cantante mexicana Paty Cantú está celebrando sus primeros diez años de carrera artística. No solo es considerada como una de los máximas exponentes del pop en español, sino una cantautora con sensibilidad y cercanía con sus fans.

Con el álbum #333 (CD + DVD) obtuvo Discos de Oro y Platino en México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Además, cuenta con más de 100 millones de reproducciones en Spotify y más de 33 millones en YouTube con el tema ‘Cuenta Pendiente’, en el que comparte micrófonos junto al español Alejandro Sanz.

Zona Pop CNN, el podcast de cultura pop de CNN en Español, conversó con Paty Cantú en las oficinas de Seitrack Music en la Ciudad de México en un día lleno de entrevistas para la cantautora, quien ha recibido galardones como el premio MTV Latinoamérica por ‘Mejor artista nuevo Cono Norte’ (2009), MTV Europe Music Awards por Mejor Artista Latinoamericano Norte (2013), Éxito SACM 2014 por ‘Prefiero ser su amante’ y discos de oro y platino por sus producciones discográficas.

Como parte de la celebración de su primera década en la música, Cantú prepara un show muy persona en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el recinto más importante del país para muchos cantantes nacionales y extranjeros.

Cerca de diez mil personas asisten a ver los interpretes que ahí se presentan y es considerado uno de los escenarios más importantes a nivel mundial por el aforo. De acuerdo al sitio Pollstar, que se dedica a dar información sobre eventos alrededor del mundo, el Auditorio Nacional ha sido el líder mundial en la categoría de teatros con menos de 10.000 asientos por 12 años consecutivos. El viernes 12 Cantú pisará ese mítico escenario.

“Es muy emocionante, me gusta tomar al toro por los cuernos como cualquier mujer. Es muy estresante porque estoy metida desde la producción y todo lo que van a ver, las interacciones con el público en el backstage, que no es una fiesta típica en que pagas el boleto y entras al meet and greet, no. Aquí si encuentras un boleto dorado como en la cinta Willy Wonka, acabas tras bambalinas en donde tendré regalos de artistas de diseñadores mexicanos, memorabilia autografiada, los abrazos y fotos, es un agradecimiento que tendré con mis fans”, dice Cantú sobre el reto que le espera en el Auditorio Nacional.

Pero celebrar una carrera de 10 años, no es fácil y en gran parte se lo debe a sus fans.

“10 años se dice muy rápido, pero se vive con mucho trabajo y estoy muy contenta de estar aquí y contarlo, pero la realidad es que estoy muy consciente que para construir una carrera tienes momento altos, medianos y bajos y me he mantenido porque las personas han sido muy generosas y han querido crecer conmigo y sobretodo, aceptar mis cambios y evoluciones y sobretodo, han querido crecer conmigo como persona”, afirma la cantautora.

Actualmente, Paty Cantú promociona una nueva colaboración que hizo con el cantante argentino Chano, un single titulado Yueves.

El video fue grabado en vivo durante una presentación del cantante en Navarro, Buenos Aires. Allí, el popular músico presentó la canción junto a Paty Cantú, que tuvo una calurosa recepción por parte del multitudinario público.

Fechas #333 Tour

Abril 12 – Ciudad de México – Auditorio Nacional

Mayo 18 – San José, Costa Rica

Mayo 22 – Madrid, España – Joy Eslava

Mayo 23 – Barcelona, España – Sala Sidecar

Mayo 24 – Santa Cruz de la Palma, España – Teatro Circo de Marte

Mayo 25 – Las Palmas de Gran Mallorca – The Paper Club

Junio 20 – Monterrey, México – Auditorio Pabellón M

No te pierdas la divertida charla con Paty Cantú. Podrás escuchar los ejercicios de vocalización que hicimos con ella, nos habló del significado que tienen todos sus tatuajes y lo que representa estar vigente hoy en día en el mundo musical. Además, contestó cómo se prepara mental y físicamente para sus presentaciones.

