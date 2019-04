El arte latinoamericano conquista Europa

(CNN Español) — Este es un viaje europeo del talento latinoamericano al continente de sus viejas metrópolis, donde artistas logran demostrar en París, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, o Rotterdam que tienen mucho que contar.

París

Desde la entrada al Grand Palais en París, hasta los iluminados pasillos de su interior, 150 artistas,entre ellos muchos latinoamericanos, han tomado las paredes de este viejo edificio para exponer sus obras.

Afuera, un automóvil cubierto con un manto marrón y custodiado por bicicletas doradas llama la atención a los viandantes. El montaje, titulado “Réquiem por el automóvil contaminante” pertenece a la artista mexicana Betsabée Romero. Dice Romero a la agencia EFE de España que “las bicicletas son herramientas que están ligadas a los pensamientos ecologistas”.

Su montaje forma parte de la edición número 21 de Art París, la feria de arte moderno y contemporáneo de la capital francesa.

Latinoamérica ha estado muy presente con trabajos de México, Colombia, Argentina y Brasil.

Entre ellos, el del fotógrafo argentino Marcelo Brodsky, quien presentaba su colección de fotografías contestatarias que describe como el fuego de las ideas y donde se expresa la resistencia. Dice Brodsky a EFE que “la resistencia es la vida, es oponer a lo que oprime, y pensar en una sociedad más justa”.

En este trabajo presenta instántaneas de varias movilizaciones estudiantiles a finales de los años 60 por todo el mundo y las compara con las ocurridas en Argentina.

Entre los 150 artistas invitados por la feria Art París también figura el trabajo del grafitero Stinkfish, nacido en México pero criado en Colombia y quien llevó su serie de “Niña bogotana con espinas”.

Santa Cruz de Tenerife

De París nos vamos a Santa Cruz de Tenerife, donde tuvieron lugar la segunda edición de los premios Quirino, dedicados a las películas iberoamericanas de animación.

La película colombiana “Virus tropical”, fue la ganadora como mejor largometraje. Es la adaptación de una novela gráfica del mismo título de Paola Andrea Gaviria. Cuenta la historia de una niña, Paola, criada junto a sus dos hermanas por una madre soltera y que poco a poco va probando los sinsabores de la vida.

Su director, el colombiano Santiago Caicedo, dijo a EFE que se trata de “una historia hermosa, sobre mujeres latinoamericanas fuertes, capaces de tomar las riendas de su vida, sus propias decisiones, rompe con todos esos moldes de los estereotipos de la típica mujer en estos contextos machistas donde vivimos”.

En el festival también se premió a la directora brasileña Nara Normande por su corto “Guaxuma”, una coproduccion francobrasileña basada en sus experiencias de la infancia, un corto en el que también habla de la muerte.

Los premios Quirino están inspirados por el ítaloargentino Quirino Cristiani, que en 1917 dirigió “El Apostol”, el primer largometraje animado.

La producción argentina necesitó entonces 58.000 dibujos hechos a mano y varias maquetas de las calles de Buenos Aires.

Miami

Y del espectacular edificio de Santiago Calatrava en Santa Cruz de Tenerife nos vamos a Miami, donde el cantante y compositor colombiano Juanes presentó su nueva gira de verano con canciones como “La plata”, cantada en colaboración del también colombiano Lalo Ebratt.

La pieza presentada en enero es un homenaje a su Colombia y al vallenato, esta vez fusionado con ritmos urbanos.

“La verdad que me siento contento con la aceptacion del publico, ese es el mejor regalo que puedo tener y sobre todo con La plata que es una canción muy importante para mi, porque representa como es parte del folklor colombiano, que es el vallenato, que es algo que a mí me encanta, desde pequeño, y además es el presente. Y Lalo es un chico muy talentoso de Santa Marta, Colombia, me acompaña”. dijo Juanes a EFE.

La nueva gira del colombiano lo llevará a California, Nevada y el estado de Washington en Estados Unidos, para luego cruzar a Europa con conciertos en España y Holanda, entre otros países.