El tráiler de ‘Star Wars: Episodio IX’ ya está aquí: esto es lo que revela

Nueva York (CNN Business) — Disney finalmente lanzó el nombre de la próxima película de la franquicia “Star Wars”.

En un panel durante la celebración de Star Wars en Chicago, Illinois, donde los superfanáticos se reúnen para celebrar todo lo relacionado con “Star Wars”, el director de la película J.J. Abrams y la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, presentaron a la audiencia The Rise of Skywalker con un esperado tráiler.

La película, se estrenará el 20 de diciembre, será protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver y Mark Hamill, quien regresará como Luke Skywalker. Abrams anunció el año pasado que la nueva película también incluirá a la fallecida Carrie Fisher, que volverá a interpretar su papel de Princesa Leia Organa con la ayuda de “material inédito filmado para Star Wars: The Force Awakens“.

The Rise of Skywalker completará la nueva trilogía de Star Wars de Disney Star, que comenzó en 2015 con Star Wars: The Force Awakens.

La trilogía ha sido un gran éxito de taquilla para Disney, que adquirió Lucasfilm por 4.000 millones de dólares en 2012.

Force Awakens, su secuela, The Last Jedi de 2017 y las dos escisiones de Star Wars, Rogue One de 2016 y Solo de 2018, han recaudado más de 4.500 millones de dólares en la taquilla mundial.

La franquicia será un componente importante del nuevo servicio de transmisión de la compañía, Disney+. La trilogía original de Star Wars, las precuelas, Star Wars: The Force Awakens y Rogue One, estarán en el servicio.

Disney+ tendrá una serie original exclusivamente en el servicio sobre las aventuras de un cazarrecompensas titulado The Mandalorian.

Star Wars: Galaxy’s Edge, la expansión más grande de sus parques temáticos, se abrirá más adelante este año. Las atracciones, que se abrirán en Disneyland en California el 31 de mayo y el 29 de agosto en los Estudios Hollywood de Disney en la Florida, actuarán como una “experiencia totalmente física e inmersiva con el aspecto, los sonidos, los olores y hasta los sabores de Star Wars“.

Mira el trailer aquí: