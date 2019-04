5 cosas que debes saber este 16 de abril: Notre Dame en llamas, un rival republicano para Trump y qué pasa con la detención de Pedro Pablo Kuczynski

Arde la catedral de Notre Dame, tesoro de la humanidad. Bill Weld desafiará a Trump para la candidatura republicana en 2020. Encuentran víctimas de sacrificios humanos en Inglaterra. Fiscalía solicita prisión preventiva contra el expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski. Un planeta en nuestro sistema solar necesita un nombre y tú puedes ayudar a elegirlo. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Incendio en un tesoro de la humanidad

La catedral de Notre Dame, en París, quedó envuelta en llamas el lunes. La aguja en la cima de la icónica catedral se derrumbó en medio del devastador incendio. La fachada de la catedral y las dos torres principales permanecieron en pie. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que, a partir de este martes, lanzará una campaña internacional de recaudación de fondos para reconstruir la catedral de Notre Dame.

Su importancia para los católicos del mundo es indiscutible: “Además de la Basílica de San Pedro (en la Ciudad del Vaticano) no creo que haya una iglesia más emblemática para los católicos. No creo que haya católicos que visiten París y no oren o no vayan a misa en Notre Dame”, dijo el reverendo James Martin, un escritor jesuita residente en Nueva York, acerca de las imágenes televisadas de las llamas que devoran la arquitectura gótica icónica de la catedral.

En otras noticias sobre este hecho:

– YouTube vincula erróneamente el incendio de Notre Dame con los ataques del 11 de septiembre.

– Todo el interior de madera de la catedral de Notre Dame podría haber quedado destruido.

– ¿Qué había dentro de la catedral de Notre Dame que pudo perderse en el fuego?

2. Bill Weld competirá contra Trump por la candidatura republicana en 2020

El exgobernador de Massachusetts Bill Weld anunció el lunes que está oficialmente participando en la carrera presidencial de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer republicano en desafiar al presidente Donald Trump en 2020. Trump tiene un índice de aprobación de casi el 90% entre los republicanos, según la encuesta más reciente de Gallup. Cuando se le preguntó sobre el alto índice de aprobación histórico del presidente entre los republicanos y si cree que puede ganarle en la primaria, Weld dijo: “Sí, lo creo”. Agregó que siente que Trump “se burla del estado de derecho”.

3. Encuentran víctimas de sacrificios humanos en Inglaterra

Se han descubierto decenas de esqueletos neolíticos, incluidos los de personas que pueden haber sido víctimas de sacrificios humanos, en un asentamiento de casi 3.000 años en Gran Bretaña. Se encontraron los restos de 26 personas de la Edad del Hierro y de la época romana, incluida una mujer con los pies cortados y los brazos atados detrás de la cabeza, y otra persona con el cráneo colocado junto a los pies. “Estos hallazgos abren una ventana única a las vidas y muertes de comunidades que a menudo conocemos solo por sus edificios monumentales, como Hillforts o el Caballo Blanco de Uffington”, dijo Paolo Guarino, funcionario del proyecto de arqueología de Cotswold, en un comunicado.

4. La actriz Lori Loughlin se declara inocente

La actriz Lori Loughlin y su esposo, Mossimo Giannulli, se declararon inocentes de dos cargos de conspiración en el escándalo de admisiones en universidades, según documentos de una corte federal registrados este lunes. Las acusaciones han obstaculizado las carreras de Loughlin y su hija Olivia Jade, influenciadora en redes sociales. Loughlin fue despedida por el canal Hallmark y otras marcas a raíz de los cargos del mes pasado, y Sephora también terminó una asociación de maquillaje con Olivia Jade.

5. Fiscalía solicita prisión preventiva contra el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski

La Fiscalía peruana solicitó este lunes prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, según confirma a CNN una fuente de esta institución. El siguiente paso es que el Poder Judicial del país programe fecha y hora para la audiencia en la que un juez decidirá si acoge o no el pedido de la fiscalía de prisión preventiva para el expresidente. El pedido se conoció mientras se llevaba a cabo un audiencia de apelación a la detención preliminar dictada contra el exmandatario días atrás. La Sala de Apelaciones de Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ratificó la orden de detención preliminar contra Kuczynski, informó la agencia de noticias oficial Andina.

A la hora del café

El sarampión está en el segundo nivel más alto en 25 años en EE.UU. y hay más de 100.000 casos a nivel mundial

El sarampión no sólo está aumentando en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud informó este lunes que hubo más de 110.000 casos de sarampión en todo el mundo en los primeros tres meses de 2019, un aumento de casi el 300% con respecto al mismo período del año pasado.

Un planeta en nuestro sistema solar necesita un nombre y tú puedes ayudar a elegirlo

El planeta identificado como 2007 OR10 fue descubierto el 17 de julio de 2007 y desde entonces ha permanecido sin nombre. Ahora, los científicos que lo descubrieron quieren que los ayudes elegirlo.

La ingeniosa propuesta de matrimonio que incluyó un falso arresto

En California, un hombre ideó un plan con la policía para pedirle matrimonio a su novia de una manera original. Los agentes simularon un arresto y élaprovechó el falso incidente para declararse.

Estas águilas calvas comparten sus labores filiales

Una cámara que transmite todo lo que ocurre en un nido de águilas en el Refugio Nacional de Vida Salvaje y Pesca de la parte superior del río Mississippi en Fulton, Illinois, reveló algo poco común. En el nido conviven tres águilas, dos machos y una hembra, por lo general esta especie es monógama, pero en este caso han empollado tres huevos con éxito. Además, se reparten las tareas y se turnan para alimentar a los aguiluchos.

Cifra

4.000

Una tumba de 4.000 años de antigüedad fue descubierta en Egipto. Se cree que la tumba pertenece a Khuwy, quien al parecer era un funcionario de alto rango durante la Dinastía V de Egipto, un período que abarca desde el siglo 25 hasta el 24 a. C.

Cita

“Vamos a reconstruir esta catedral juntos”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, al anunciar que, a partir de este martes, lanzará una campaña internacional de recaudación de fondos para reconstruir la catedral de Notre Dame.

Y para terminar

El momento en el que colapsa la aguja de la catedral de Notre Dame por el incendio

El incendio de la catedral de Notre Dame, en París, provocó que se desplomara la aguja central de la popular iglesia. Así fue el momento en el que colapsó la estructura.