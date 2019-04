La última entrevista de Alan García: “Creo en la vida después de la muerte”

(CNN Español) — El expresidente de Perú Alan García, que se quitó la vida con un disparo en la cabeza este miércoles, dio su última entrevista este martes al medio peruano RPP.



“Muchas veces he escuchado eso y no se ha cumplido (…) Ningún indicio me vincula con nada”, dijo García ante la pregunta del periodista Carlos Villarreal de si estaba consciente de que esta podría ser su última entrevista en libertad, pues se hablaba de que le podrían dictar orden preliminar de captura.

García se disparó en su casa después de que autoridades llegaran a su domicilio ha hacer cumplir la del Poder Judicial de su detención preliminar por 10 días.

“Si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria. Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar”, dijo en la entrevista cuando el periodista le preguntó si estaba nervioso por la investigación.

La orden de detención de García se dio en el marco de una investigación a García por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada. García afirmó ser inocente de todos los cargos que le señala la Fiscalía.

“Confío en la historia, yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte, creo en la historia. Y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la historia de Perú”, añadió.

Durante la conversación con el periodista, García afirmó reiterativamente que no había nada que lo vinculara con los cargos que se le señalaban.

“De manera que tener miedo de eso, no lo encontrará en mí. Soy un hombre que se aproxima a los 70 años, cumplí dos presidencias”, afirmó.

“No hay nada que me vincule, y eso llena de odio a mis adversarios, a los que me tocó derrotar dos veces”, dijo en referencia a los dos periodos que cumplió como presidente, el primero en de 1985 a 1990, como el presidente más joven de Perú, y el segundo en 2006 a 2011.

“Yo no eludo enfrentar a la justicia”, afirmó sobre sus esfuerzos de buscar asilo en Uruguay, lo que calificó como un “derecho constitucional”

En noviembre de 2018, García solicitó asilo diplomático a Uruguay, luego de ingresar a la residencia del embajador de Uruguay en Lima en la noche. El 3 de diciembre Uruguay rechazó la solicitud de asilo.

Durante la entrevista, a García se le vio sonriente e incluso bromeó con el periodista.

García murió en el hospital Casimiro Ulloa en Lima tras los intentos de salvarle la vida.