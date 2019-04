Columbine: la policía dice que ella estaba obsesionada con la masacre, pero no es la única

(CNN) — Para John McDonald, no es nada nuevo que personas obsesionadas con Columbine visiten el lugar.

“Sabemos que Columbine continúa atrayendo a personas de todo el mundo”, dijo el miércoles McDonald, director ejecutivo del Departamento de Seguridad Escolar del Condado de Jefferson.

“No somos un lugar para visitar si no eres un estudiante. Si no tienes negocios allí. No somos una atracción turística y no somos un lugar para que vengas y obtengas inspiración”.

McDonald tiene buenas razones para dar ese mensaje. Casi 20 años después del tiroteo en masa en Columbine, toda una subcultura de fanáticos en línea, conocidos como “Columbiners”, mantiene la obsesión con el asesinato y los atacantes adolescentes.

En sitios web idealizan de forma romántica a los asesinos, Dylan Klebold, de 17 años, y Eric Harris, de 18, como en Tumblr, donde los fanáticos publican memes, videos o arte relacionado con los atacantes. Otras veces escriben poemas de amor, ficción o fotos editadas de los asesinos rodeados de corazones.

“Hay una industria de curiosidad a su alrededor entre gente muy loca”, dijo la analista de CNN Juliette Kayyem. “Estas personas han estado apareciendo en Columbine durante los últimos cuatro, cinco, seis meses, y solo para terminar esto, eso es exactamente lo que se escuchó decir al funcionario de la escuela, esto no ha terminado”.

Esta extraña subcultura se volvió particularmente relevante el miércoles después de que el FBI dijera que una estudiante de secundaria que estaba “obsesionada” con el tiroteo de Columbine viajó desde la Florida a Colorado e hizo amenazas creíbles.

Las amenazas forzaron el cierre de escuelas en 19 distritos de Colorado el miércoles mientras el FBI buscaba a la sospechosa. La mujer, Sol Pais, de 18 años, fue encontrada muerta el miércoles por la tarde debido a una aparente herida de bala que se hizo ella misma, dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que compró un rifle de aire cuando llegó a Colorado y la describió como vestida con una camiseta negra, pantalones de camuflaje y botas negras.

Esa es la misma arma y un atuendo similar utilizado por los tiradores de Columbine en 1999.

La mitología de Columbine

Ralph Larkin, autor del libro de 2007 “Comprehending Columbine”, dijo que la mayoría de estos “columbiners” son jóvenes adolescentes que idealizan a los tiradores, en parte porque encuentra relación con ellos.

“Creo que los columbiners generalmente se ven a sí mismos como marginados”, agregó.

Dave Cullen, quien escribió un libro sobre el tiroteo en Columbine, coincidió en que estos fanáticos se identificaban o estaban relacionados con la mitología de los tiradores como marginados.

“Se ajustan al imaginario de los (tiradores) en los que el mundo cree”, dijo. “Es por eso que se identifican con ellos y con toda la mitología de (los tiradores) como estos niños que defienden al débil y contra los matones de todo el mundo. (Son) héroes del tipo de marginados solitarios”.

De hecho, esta comunidad no puede ser descartada como unos cuantos trols anónimos.

Un artículo de 2015 en Transformative Works and Cultures, una revista académica que examina los medios populares y el fanatismo, exploró el oscuro fanatismo de Columbine analizando el arte de los fanáticos, los videos y los memes sobre los tiradores. El artículo ofreció varias explicaciones para el atractivo que genera en la comunidad.

“Los fanáticos parecen identificarse o incluso simpatizar con (los tiradores) como marginados sociales, o tal vez se sienten más atraídos por el atractivo que causa la prohibición de unirse a un fanatismo tan provocativo”, escribió el autor, Andrew Ryan Rico. “O, y esto es especialmente relevante teniendo en cuenta la ubicuidad y accesibilidad de la tecnología, podrían estar haciéndolo para llamar la atención”.

La comunidad es lo suficientemente significativa como para que en agosto pasado, Tumblr anunciara cambios en sus pautas para prohibir la “glorificación de la violencia y sus perpetradores”, dijo Tumblr en su sitio web.

“No toda la violencia está motivada por el odio racial o étnico, pero la glorificación de asesinatos en masa como Columbine, Sandy Hook y Parkland podría inspirar violencia”, dijo el sitio web.

“Con esto en mente, estamos revisando las Pautas de la comunidad sobre contenido violento agregando un nuevo lenguaje para prohibir específicamente la glorificación de actos violentos o los autores de esos actos”.

Historial de imitadores

Estar obsesionado con Columbine no hace por sí solo que alguien pueda actuar violentamente. Sin embargo, una serie de tiradores en masa en las últimas dos décadas se han inspirado o han admirado a los tiradores de Columbine.

En 2007, el tirador de Virginia Tech, Seung-Hui Cho, envió a NBC News un manifiesto y una serie de videos que mencionan a “mártires como Eric y Dylan”, una referencia a los dos tiradores de Columbine.

Adam Lanza, el hombre que llevó a cabo la masacre en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, estaba obsesionado con los asesinatos en masa, en particular con Columbine, según un informe del FBI.

Una mujer que se hizo amiga de Lanza en internet dijo que él estaba “particularmente enfocado y obsesionado con los asesinatos en masa” y que miraba a los tiradores escolares “con respeto y comprensión”, según documentos editados del FBI.

Y en 2014, la policía dijo que Darion Marcus Aguilar, un joven de 19 años que protagonizó un tiroteo en un centro comercial de Maryland, estaba tan obsesionado con el tiroteo de Columbine que se vistió con un traje que recordaba a los tiradores y publicó una foto suya en Tumblr.

La policía creía que había estudiado el tiroteo e intentaba imitarlo.

“El arma de Aguilar, el atuendo, la mochila que contenía explosivos y el método de suicidio eran similares a los utilizados en el incidente de Columbine”, dijo la policía del condado de Howard en un comunicado en ese entonces.