Excanciller de Ecuador Ricardo Patiño salió del país; Fiscalía pedirá difusión roja de Interpol

Ya pasaron cinco días y la ministra @mariapaularomo no pide disculpas por la falsa acusación que me hizo el día que vergonzosamente entregaron a Julian Assange.

¿No lograron que Ola Bini mienta y diga que me conoce?

Por esto siguen derrumbándose en credibilidad junto al traidor

— Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) April 17, 2019