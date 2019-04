ICE debe tener una orden emitida por un juez para hacer arrestos de inmigrantes dentro de las cortes del Estado de Nueva York

Un grupo de personas protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump en Nueva York, el 26 de julio de 2018. (Crédito: Drew Angerer/Getty Images).

(CNN) — Los tribunales del estado de Nueva York ahora requieren de una orden emitida por un juez, al contrario que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hagan arrestos en las instalaciones de la corte, según la directora de Información Pública para el Sistema de Tribunales Unificados del Estado de Nueva York (UCS), Lucian Chalfen.

Chalfen dijo que el protocolo entra en vigor inmediatamente.

La directiva del 17 de abril dice en parte que “los arrestos por parte de agentes de inmigración y aduanas de Estados Unidos se pueden ejecutar dentro de un tribunal del estado de Nueva York solo de conformidad con una orden judicial que autorice el arresto”.

El texto continúa: “Una orden judicial es una orden emitida por un juez federal o un magistrado federal. Un juez de la UCS o un abogado de la corte revisará la orden para confirmar el cumplimiento de este requisito antes de cualquier arresto”.

Chalfen le dijo a CNN que la UCS de Nueva York solicitó un informe realizado por la ‘ICE Out of Courts Coalition’ que le dio a las cortes información que apoyó el cambio de protocolo.

De acuerdo con el informe, la ICE Out of Courts Coalition está compuesta por 100 organizaciones y entidades en el estado de Nueva York, incluidas organizaciones comunitarias, sindicatos, defensores públicos, escuelas de derecho y grupos de derechos civiles y libertades que no apoyan “la creciente dependencia de ICE en nuestro sistema de cortes estatales como su lugar preferido para vigilar y detener a inmigrantes neoyorquinos”.

“Esta nueva regla realmente ayudará a proteger a los neoyorquinos inmigrantes de la omnipresente y rampante presencia de agentes de inmigración en los juzgados que tenemos visto regularmente desde el inicio de la administración de Trump”, dijo Janet Sabel, abogada en jefe de The Legal Aid Society.

Y continuó: “Para que nuestro sistema judicial funcione correctamente, todos los inmigrantes, incluidos nuestros clientes que han sido acusados de un delito, los padres que aparecen en el tribunal de familia y los sobrevivientes de abusos, entre otros, deben tener acceso sin restricciones a juzgados”

“Aplaudimos a OCA por hacer cumplir la regla de que los arrestos requieran órdenes judiciales, y que las órdenes de inmigración que no cumplan con esa norma pueden no ser ejecutadas en los tribunales de Nueva York”, continuó la representante de The Legal Aid Society.

La abogada hizo un llamado a los legisladores del estado de Nueva York para que promulguen leyes de protección permanente para los inmigrantes que asisten a los tribunales.

CNN ha contactado a ICE para hacer comentarios, así como a la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.