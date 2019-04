Un sospechoso de ISIS advirtió por adelantado de los atentados de Sri Lanka

Colombo, Sri Lanka (CNN) — Las advertencias tempranas de los servicios de inteligencia de la India a los funcionarios de Sri Lanka antes de los atentados del domingo de Pascua se basaron en información obtenida de un sospechoso de ISIS, según ha sabido CNN.

Delhi transmitió información inusualmente específica en las semanas y días previos a los ataques, dijeron funcionarios de Sri Lanka, y al menos parte de ella se recogió del material obtenido durante los interrogatorios de un sospechoso de ISIS arrestado en India, dijo a CNN un funcionario indio.

LEE: ISIS dice que es responsable de los ataques en Sri Lanka

El sospechoso le dio a los investigadores el nombre de un hombre que entrenó en Sri Lanka, quien está asociado con un grupo extremista local implicado en los atentados, dijo la fuente. El hombre, Zahran Hashim, fue identificado en un video de los supuestos atacantes publicado el martes por ISIS, que se responsabilizó de los asesinatos del domingo de Pascua.

En un comunicado de la agencia de noticias Amaq, afiliada a ISIS, el grupo dijo que los atacantes eran “combatientes del Estado Islámico”.

La participación de una organización extranjera explicaría cómo un grupo extremista doméstico anteriormente marginal, culpado por los ataques, el National Tawheed Jamath (NTJ), podría haber llevado a cabo una de las peores atrocidades terroristas desde el 11 de septiembre.

El número de víctimas podría haber sido aún mayor. Las autoridades dijeron el martes que un cuarto hotel estaba entre los objetivos originales, pero el ataque en ese lugar fracasó. Los funcionarios dijeron previamente que encontraron una bomba de cañón sin explotar cerca del aeropuerto internacional de Colombo.

Advertencias ignoradas

Cuando los investigadores se apresuraron a localizar a los colaboradores de los terroristas, en Sri Lanka había una creciente ira por no haber prestado atención a las advertencias del servicio de inteligencia de la India.

La primera advertencia llegó más de dos semanas antes de los ataques. El 4 de abril, a los funcionarios de Sri Lanka se les informó sobre un posible complot para lanzar ataques suicidas contra iglesias cristianas y lugares turísticos, dijo el lunes a la prensa el portavoz del Gobierno, Rajitha Senaratne. Las advertencias se repitieron dos días y dos horas antes de los ataques, dijo Senaratne.

La información de Delhi provino del interrogatorio de un sospechoso de ISIS, dijo la fuente india a CNN. “Mientras investigábamos los casos de ISIS, durante el interrogatorio de un acusado, reveló el nombre de un hombre, Zahran Hashim, que es uno de los terroristas suicidas y está asociado con NTJ”, dijo la fuente de inteligencia en la India. “El sospechoso dijo que jugó un papel en la radicalización” de Hashim.

La fuente de inteligencia india no especificó cuándo se realizó el arresto. “Las agencias de inteligencia indias compartieron su información con sus homólogos en Sri Lanka”, dijo la fuente.

El nombre de Hashim aparece en un memorando del 11 de abril firmado por el inspector general adjunto de la Policía de Sri Lanka. El memorando, del que CNN vio una copia, nombró a Hashim como el líder de la NTJ.

“Un cierto servicio de inteligencia extranjero ha informado que el líder del National Tawheed Jamath (NTJ), Mohamed Cassim Mohamed Zahran, también conocido como Zahran Hashim, y sus seguidores han estado planeando ataques suicidas en Sri Lanka”, se lee en el memorando. Se distribuyó ampliamente a varios servicios de seguridad y algunos ministerios gubernamentales.

El martes, un video publicado por ISIS mostró que ocho hombres supuestamente eran los atacantes de Sri Lanka prometiendo lealtad al grupo terrorista. Todos los hombres tienen sus manos juntas y están enmascarados, excepto uno. Ese hombre, identificado como Zahran Hashim, está “guiándolos”, según la descripción provista por la agencia de noticias Amaq.

Un alto funcionario de Sri Lanka confirmó que el hombre desenmascarado en la fotografía era Hashim. “Zahran es el autor intelectual de estos ataques. Él es el único”, dijo Azath Salley, gobernador de la Provincia Occidental de Sri Lanka. “Él es el tipo que les está dando la ideología y cuando habla con las personas, se convencen”, dijo Salley en una entrevista con CNN.

En una conferencia de prensa, el primer ministro Ranil Wickremesinghe también identificó a Hashim como parte de la trama. “Se espera que sea uno de los terroristas suicidas”, dijo.

En declaraciones a CNN en Colombo, un ex oficial de policía dijo que las autoridades de Sri Lanka conocían el NTJ hace al menos dos años.

Dijo que el grupo surgió en la Provincia Oriental de Sri Lanka y que estaba vinculado al vandalismo de las estatuas budistas. Dijo que había indicios de que el grupo estaba creciendo en tamaño y extremismo, y estimó que hay alrededor de 100 a 150 miembros actualmente en el país.

El exfuncionario dijo que el hecho de no actuar sobre la inteligencia recibida sobre los planes del grupo fue “criminalmente negligente”. Las advertencias específicas de ese tipo recibidas por Sri Lanka eran “muy raras”, dijo, haciendo que el hecho de no actuar sobre ellas o difundirlas sea aún más inexplicable.

La investigación progresa

Los funcionarios de Sri Lanka dijeron que habían arrestado a docenas de sospechosos en los últimos dos días. Pero admitieron que algunos todavía estaban en libertad. En su conferencia de prensa en Colombo, el primer ministro Wickremesinghe dijo a los reporteros que “todavía hay personas que están huyendo con explosivos”.

Wickremesinghe dijo que los investigadores estaban haciendo “un buen progreso” en la investigación “pero necesitan identificar a todos los culpables y ver cuál es su red”.

Admitió que los ataques podrían haberse evitado si la inteligencia se hubiera compartido adecuadamente. “Nosotros, si hubiéramos sabido, ciertamente podríamos haber evitado muchos de los ataques en las iglesias y tener más seguridad en los hoteles”, dijo Wickremesinghe.

Sri Lanka se ha visto afectada por la agitación política desde que el presidente intentó destituir al primer ministro el año pasado. La Corte Suprema intervino y Wickremesinghe fue reincorporado, pero se mantuvieron profundas divisiones. Los ministros han acusado al presidente, que también es el ministro de Defensa del país, de no compartir la información de inteligencia antes de los ataques.

Wickremesinghe dijo el martes que las diferencias entre él y el presidente se habían “superado” y que la prioridad ahora era atrapar a los sospechosos restantes.

El presidente Maithripala Sirisena dijo que no estaba al tanto de las advertencias anticipadas y que si lo hubiera hecho podría haber tomado las medidas apropiadas. “Tengo que mencionar específicamente que esa inteligencia no me fue informada por los responsables”, dijo en una dirección televisada. “Si hubiera sabido que habían recibido esta información, podría haber tomado medidas en consecuencia”.

Nueve personas comparecieron ante el tribunal después de haber sido arrestadas bajo sospecha de proporcionar materiales utilizados en las bombas del domingo. Los nueve fueron arrestados el lunes en Wellampitya, un suburbio del noreste de Colombo. Todos trabajaron en una fábrica de cobre en el área, según documentos de la corte vistos por una fuente en el Tribunal de Magistrados de Colombo. Deben regresar a la corte el 6 de mayo.

James Griffiths informó desde Colombo, Sri Lanka. Swati Gupta informó desde Nueva Delhi, India. Nikhil Kumar, de CNN, y el periodista Iqbal Athas contribuyeron con los informes de Colombo. Steve George, de CNN, contribuyó con los informes de Hong Kong.