Regresa el “Duelo de comediantes” más épico a Comedy Central

De izquierda a derecha: Regina Bladón, Eduardo Videgaray y 'El Diablito' serán los encargados de calificar el desempeño de los participantes en la segunda temporada de 'Duelo de comediantes' (Foto cortesía Comedy central LATAM)

(CNN Español) — Regresa a las pantallas de Comedy Central la segunda temporada del programa “Duelo de Comediantes” con un jurado renovado, en esta ocasión conformado por Eduardo Videgaray, Regina Blandón y el legendario Mauricio Barrientos, Diablito, quien regresa al igual que el réferi de la arena, el comediante conocido como Diente de Oro.

¿De qué se trata este duelo de comediantes?

Inspirado en el ambiente competitivo del circuito de clubes de comedia, esta serie presenta 13 episodios conformados por cuatro batallas. Durante la primera ronda, se llevarán a cabo dos enfrentamientos uno a uno, en donde cada uno tiene 5 chistes para atacar/burlarse/acabar con su contrincante.

En la segunda ronda, habrá un duelo entre los perdedores y otro entre los ganadores de la primera ronda. El vencedor de duelo de ganadores podrá reclamar el trofeo y coronarse como el ganador de cada episodio.

Al final de cada lucha, los ganadores serán escogidos por el panel de jueces, quienes tendrán la última palabra sobre el destino de todos los contendientes.

Eduardo Videgaray se une a este duelo por primera vez y afirma que es un reto para su carrera: “Soy el conductor y parte del jurado que decide quienes serán los ganadores de los comediantes que se enfrentan cara a cara. En el plano de los jueces estoy acompañado de expertos en el tema como el Diablito y Regina Blandón, que es dulce y fresa, pero a la mera hora se echa una unos comentarios espectaculares y duros contra todo el mundo. Es un gran reto”.

Zona Pop habló con Videgaray

Zona Pop: ¿Te ríes de ti mismo?

Videgaray: Esa es la onda, este es el éxito de este programa, el tirarse a matar a la cabeza sin piedad, pero no con ganas de molestar ni lastimar, sino de reír. Esto le viene muy bien al México actual, hay que reírse de nosotros mismo, no tomarnos las cosas tan en serio y gozar la vida a carcajadas, perderle el pudor de reírse a uno mismo. A mí me atacan al por mayor en todo el programa por mi edad, nariz, calvicie, el Estaca (José Ramón San Cristóbal, su compañero de trabajo) por mi trabajo, por vender muebles y por apellidarme Videgaray (su hermano es Luis Videgaray, quien fue secretario de Relaciones Exteriores de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto), evidentemente yo les contesté en el mismo tono a todos.

Zona Pop: ¿Has pensado en pararte en un escenario y hacer stand up comedy?

Videgaray: Así como pararme y hacerlos reír me aterra, me da miedo, me cuesta trabajo, no es lo mismo, por eso prefiero mi programa de radio. “La Corneta”, que es un sit down comedy. Para burlarme de mí, no sabría por dónde empezar, me gusta más ser un observador.

¿Quién es quién?

Eduardo Videgaray

Locutor de radio y conductor de televisión. Ha participado en el programa “La Sopa” de E! Entertainment y actualmente es el conductor del programa “¡Qué importa!”, junto a José Ramón San Cristobal, el Estaca, en Imagen Televisión.

Regina Blandón

Actriz de comedia que ha aparecido en series como “La familia P. Luche” y “Renta congelada” y en cintas como “Como novio de pueblo”.

El Diablito

Comediante con más de 15 años de trayectoria. Ha aparecido en cintas como “Compadre” y “¿Qué culpa tiene el niño?”

Entre los comediantes que participarán en la segunda temporada se encuentran: Richie O´Farril, Alan Saldaña, Capi Perez, Ale Ley, Chaparro Salazar y Luiki Wiki. “Duelo de Comediantes” se estrena el jueves 25 de abril en Comedy Central, a las 10.00 p.m. únicamente para México.