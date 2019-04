Juan Guaidó: “Tenemos el apoyo de un gran sector de las fuerzas armadas militares”

(CNN Español) — El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó apareció a muy tempranas horas de la mañana del 30 de abril anunciando la “fase final de la Operación Libertad” para sacar del poder, dice, al presidente Nicolás Maduro.

La imagen de Guaidó, que es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, con un grupo de militares detrás suyo y con el también líder opositor Leopoldo López, que hasta hace poco estaba pagando una condena de casa por cárcel, sorprendió a los venezolanos en horas de la madrugada.

El apoyo de las Fuerzas Armadas

En diálogo con CNN en Español desde La Carlota, Guaidó dijo tener el apoyo de un “gran sector” de las fuerzas armadas venezolanas, que según él, es muestra de que los militares ya no respaldan al presidente Nicolás Maduro.

“Lo primero es que queda en evidencia que no hay un respaldo como dicen de las fuerzas armadas al régimen de Maduro”, dijo Guaidó a CNN en Español. “No fue sencillo, producto de la persecución; no ha sido sencillo, producto de la tortura, pero lo hemos logrado y hoy hay un encuentro en las calles de Venezuela junto a los soldados”.

Guaidó no dijo quienes eran los militares que estaban junto a él, ni qué cargos tienen, pero dice que en “las próximas horas consolidará “todo el respaldo de cara a la transición de Venezuela”.

Respondiendo las declaraciones de Guaidó, el ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López dijo que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) se mantienen leales al gobierno de Maduro. “Todas las unidades militares desplegadas en las ocho Regiones de Defensa Integral reportan normalidad en sus cuarteles y bases militares, bajo el mando de sus comandantes naturales”, tuiteó López.

La FANB se mantiene firme en defensa de la Constitución Nacional y sus autoridades legítimas. Todas las unidades militares desplegadas en las ocho Regiones de Defensa Integral reportan normalidad en sus cuarteles y bases militares, bajo el mando de sus comandantes naturales. — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) April 30, 2019

La viceministra de Comunicaciones de Nicolás Maduro, Isbemar Jiménez, le dijo a CNN que “la situación está bajo control”. “Todas las guarniciones militares apoyan al presidente de Venezuela Nicolás Maduro”.

Leopoldo López en Libertad

La presencia del líder opositor Leopoldo López —quien en 2015 fue condenado a más de 13 años de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio en relación a los hechos de violencia desatados tras una manifestación opositora en febrero de 2014— también sorprendió a muchos.

Guaidó explicó que la libertad de López llegó con un decreto de amnistía para liberar a los presos políticos civiles y militares. “Por eso la presencia de Leopoldo López y en los próximos minutos también la liberación de los (demás) presos (políticos)”.

El líder opositor convocó a los venezolanos a las calles del país para el desarrollo de la Operación Libertad, que inicialmente se había convocado para el 1 de mayo, “pero dado los acontecimientos se adelanta para el día de hoy”, dijo Guaidó en CNN en Español.

¿Es un golpe de Estado?

Guaidó niega las acusaciones de sus detractores, que señalan que las acciones que adelanta sean un golpe de Estado, diciendo que “es evidente” que hay una usurpación del poder en Venezuela y que él como presidente encargado de Venezuela tiene el respaldo de las fuerzas armadas.

“El que mantiene un golpe de Estado, el que ha desmontado el Estado de Derecho, el que mantiene una dictadura, el que oprime al pueblo de Venezuela, el que asesina, es Nicolás Maduro”, puntualizó Guaidó.

Entre tanto, el oficialista Diosdado Cabello habló muy temprano con el canal estatal de noticias VTV, y convocó a los venezolanos que apoyan al régimen de Maduro a que se reúnan en el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia de Nicolás Maduro.

¿En qué consiste la Operación Libertad?

Según Guaidó, la jornada de este 30 de abril estará marcada por la “expresión ciudadana, exigencia de cambio y el inicio de la transición en Venezuela”. Él hizo un llamado reiterativo a que sean manifestaciones pacíficas, pues el respaldo popular y la protesta cívica es “determinante” para dar el empezar la transición, le dijo a CNN en Español.

El líder opositor insiste en que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y de los soldados esta vez en las calles de Venezuela, a diferencia de lo que ocurrió en febrero cuando los militares cruzaron a Venezuela. Sin embargo, no descarta que el régimen de Maduro utilice la violencia para reprimir las protestas y la Operación Libertad.

“Eso no sería nuevo, las amenazas de cárcel, de muerte que han estado constante no solo en el 2019 sino en durante muchos años, así que no es distinto en este momento”, le dijo Guaidó a CNN en Español.

“Las amenazas siempre han estado, no va a ser distinto en este momento, pero ahora contamos con la claridad de los soldados de las fuerzas armadas que se manifiestan abiertamente desde el centro de poder de Venezuela”, puntualizó Juan Guaidó.