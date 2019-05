Madonna anuncia primeras fechas para The Madame X Tour

Madonna anuncia primeras fechas y lugares de su gira "The Madame X Tour"

(CNN Español) — Tras haber presentado su más reciente sencillo “Medellín” junto a Maluma en la ceremonia de los Billboard Awards en Las Vegas, Madonna anunció por medio de su página web las primeras fechas de su tan esperada gira “The Madame X Tour” que inicia el 12 de septiembre.

Solamente tres ciudades de Estados Unidos se han confirmado con día y lugar: Nueva York, Chicago y Los Ángeles, aunque se mencionan otras ciudades parte de esta gira como Las Vegas, Boston, Filadelfia, Miami, Lisboa, Londres y París.

De acuerdo a la misma página, se afirma que Madonna recaudó 408 millones de dólares por la gira Sticky & Sweet Tour (2008-2009), convirtiéndola en la artista femenina con la mayor cantidad de dinero recaudado de las giras en solitario más vendida de todos los tiempos. Próximas fechas confirmadas, se anunciarán en la página de Madonna.

FECHAS CONFIRMADAS:

Septiembre 12 New York, NY BAM Howard Gilman Opera House

Septiembre 14 New York, NY BAM Howard Gilman Opera House

Septiembre 15 New York, NY BAM Howard Gilman Opera House

Septiembre 17 New York, NY BAM Howard Gilman Opera House

Septiembre 19 New York, NY BAM Howard Gilman Opera House

Septiembre 21 New York, NY BAM Howard Gilman Opera House

Septiembre 22 New York, NY BAM Howard Gilman Opera House

Octubre 15 Chicago, IL Chicago Theatre

Octubre 16 Chicago, IL Chicago Theatre

Octubre 17 Chicago, IL Chicago Theatre

Octubre 21 Chicago, IL Chicago Theatre

Noviembre 12 Los Ángeles, CA The Wiltern

Noviembre 13 Los Ángeles, CA The Wiltern

Noviembre 14 Los Ángeles, CA The Wiltern

Noviembre 16 Los Ángeles, CA The Wiltern

Noviembre 17 Los Ángeles, CA The Wiltern