Guaidó responde: ¿qué falló el 30 de abril? ¿qué sigue ahora?

(CNN Español) — Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, admitió que la oposición calculó mal el apoyo militar que recibiría durante el levantamiento cívico-militar del 30 de abril en el país.

En entrevista con Fernando del Rincón, Guaidó no descartó el uso de fuerza militar como una de las soluciones a la crisis que sumerge a Venezuela. No obstante, dijo que esa opción no es “necesariamente la más rápida”. Para él, la mejor solución es la que tenga tres factores: que genere mejor costo social, estabilidad y gobernabilidad. Antes de la fuerza, dijo, hay que agotar todas las opciones.

¿Y ahora qué? Es la pregunta que muchos se hacen en lo que se refiere a Venezuela. El levantamiento cívico-militar del 30 de abril presentó la posibilidad de un cambio real en el país, pero una semana después parece que casi todo sigue igual. Juan Guaidó opina en Conclusiones que hay que tener confianza en la gente y que no tiene duda de que muchos se van a sumar a la causa de la oposición.

Guaidó pide el cese de la usurpación y menciona que liberar a Venezuela es una causa justa. “Vamos bien”, dijo.

“Lo que podemos cumplir es la construcción de una transición”, dijo Guaidó a la pregunta sobre las garantías ofrecidas a integrantes de la Operación Libertad.

Guaidó menciona la necesidad de reconstruir Venezuela, y menciona que hay leyes específicas y apoyo internacional que respaldan esa reconstrucción.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, trató de inepta a la oposición, al señalar que ha tenido el apoyo del “imperio”, en alusión a Estados Unidos, durante veinte años y aún no ha podido tumbar un gobierno.

Guaidó respondió a Cabello diciendo que el oficialista trata de polarizar con Estados Unidos, tratar de minimizar el trabajo de la oposición para verse fuerte él. Para Guaidó, Cabello, intenta caricaturizar lo que está haciendo la oposición y es una gran falacia lo que dice, porque por años EE.UU. “fue cliente de Venezuela pagando facturas petroleras” a Chávez y a Maduro. Y ellos, los chavistas —dijo—, por 20 años controlaron los fondos públicos “empobreciendo al país”.