Razones por las que una mujer podría no saber que está embarazada a las seis semanas

(CNN) — Deja a un lado la política por un minuto. Ignora las leyes que están en los libros. Dale posponer a cualquier alarma moral o religiosa que resuene en tu cabeza.

Lo que pienses o sientas acerca de que Georgia se convertirá en el más reciente estado de EE.UU. en firmar un proyecto de ley que prohibiría los abortos a las seis semanas, o tan pronto como se detecte un latido fetal, no tiene importancia para esta historia.

Hemos escuchado que las mujeres a menudo no saben que están embarazadas a las seis semanas, por lo que les pedimos a los expertos que nos digan por qué. Esto es lo que aprendimos.

El embarazo no se anticipa ni se confirma

La realidad es que casi la mitad de todos los embarazos son involuntarios o, más específicamente, el 45-49% del tiempo no son planeados, dijo la doctora Jen Villavicencio, una ginecoobstetra que da conferencias en la Universidad de Medicina de Michigan y también es miembro del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.

Aquellas que intentan quedar embarazadas pueden estar monitoreando cada aspecto de sus ciclos y tener preparadas las pruebas de embarazo, pero para muchas mujeres quedar embarazadas es una sorpresa.

Incluso si una persona es perfecta para controlar el control de la natalidad, y la mayoría de los humanos no lo son, dijo Villavicencio, hay espacio para el error. Una píldora anticonceptiva tomada exactamente como se supone que debe tomarse, por ejemplo, falla entre el 1% y 2% de las veces, dijo. Esto significa que una o dos de cada 100 usuarias que confían únicamente en la píldora quedarán embarazadas.

Semanalmente, Villavicencio dijo que ve a pacientes que están cegadas por la noticia. Tal vez estén entre las muchas que no experimentan síntomas como náuseas matutinas. Tal vez su ciclo menstrual sea irregular, más de eso en un momento, o tan rutinario que no atraiga mucha atención. O tal vez experimentaron manchado, que es “extraordinariamente común” después de quedar embarazadas, y asumieron que era solo su período, dijo.

Podrían haber estado condicionadas, después de haber intentado durante tanto tiempo, a creer que el embarazo no era posible para ellas. Existe la posibilidad de que tengan a alguien, incluso otro médico, que les diga que no podían concebir. Villavicencio habló sobre una paciente con cáncer de mama a quien le habían dicho que la quimioterapia cerraría sus ovarios, salvo que no pasó así.

Hay quienes dicen que sabían instintivamente cuando quedaron embarazadas. Pero ese no es el caso la mayor parte del tiempo, dijo Villavicencio.

Si una mujer sospecha que está embarazada, explicó, las pruebas de embarazo en el hogar varían en su capacidad para dar resultados precisos, especialmente en las primeras etapas. En general, funcionan entre las cinco y seis semanas, dijo la médico. Pero incluso en ese caso, puede tomar varias pruebas, o una visita a un médico, para estar 100% seguras.

Y una cita con un médico a menudo puede demorar una o dos semanas más.

Los períodos pueden ser impredecibles

Los períodos irregulares no son poco comunes, especialmente en las etapas iniciales de la menstruación o cuando una mujer se acerca a la menopausia, dijo Villavicencio.

Hay muchos otros motivos, aparte de la edad, que pueden hacer que un ciclo menstrual no sea confiable.

Villavicencio mencionó afecciones como el síndrome de ovario poliquístico, que causa quistes y desequilibrios hormonales y, como resultado, provoca una menstruación irregular en aproximadamente 1 de cada 10 mujeres, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Los medicamentos, otras enfermedades y el hecho de ser una atleta extrema también pueden tener un costo en el ciclo, agregó Villavicencio.

La Oficina de Salud de la Mujer, en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ofrece una larga lista de razones por las cuales un período puede no ser como un reloj.

Los trastornos de la alimentación, los cambios de peso y la obesidad pueden llevar a periodos anormales o irregulares, y también el hipertiroidismo, el estrés o la diabetes no controlada. Los medicamentos, incluidos los de ansiedad o epilepsia, pueden desordenar el ciclo.

Y la lista continúa.

Falta de educación

En Estados Unidos, donde la educación sexual está lejos de ser uniforme o disponible para todos, hay un montón de vacíos en la comprensión del embarazo, dijo Jessica Sales, profesora de la Escuela Rollins de Salud Pública de la Universidad Emory, que a menudo se centra en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

Aunque los adultos también tienen mucho que aprender, la educación sobre el sexo y la sexualidad a menudo recae en las escuelas, dijo Sales, quien es coautora del informe de 2017 “El estado de la educación sexual en Estados Unidos”.

El plan de estudios requerido en las escuelas, sin embargo, es “a criterio de los estados”, dijo Sales. Esto significa que mientras algunos estados requieren una enseñanza que sea “completa, médicamente precisa e inclusiva con las identidades de género y sexo”, otros estados pueden optar por un modelo centrado en la abstinencia “sin ningún requisito legal para ir más allá de eso”. Esto puede dejar a los distritos escolares individuales en libertad de decidir qué ofrecerán o no a los estudiantes.

Lo que se enseña o no se enseña sobre la biología reproductiva y los métodos para prevenir el embarazo tiene consecuencias en el mundo real, dijo Sales.

“Los jóvenes tienen muchas preguntas. Realmente no comprenden cómo funcionan sus cuerpos, cómo funcionan la menstruación y sus ciclos”, dijo. “Hay una falta de comprensión sobre cómo una persona podría saber que está embarazada”.

Esta necesidad de aumentar la conciencia, dijo Sales, trasciende la edad y se aplica a todos nosotros.