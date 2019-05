La extraordinaria carrera de Davinson Sánchez: mundialista, campeón de Copa Libertadores y finalista de Europa League y de la Champions League

(CNN Español) — El colombiano Davidson Sánchez es una de las estrellas latinoamericanas que estarán en la finalísima de la Champions League el próximo mes de junio, luego de que un milagro inglés clasificara al Liverpool y al Tottenham Hotspur, en el que juega, a la final del campeonato europeo.

Sánchez, un colombiano nacido en 1996 en Caloto, Cauca, en el suroccidente de Colombia, ha logrado una hazaña que pocos pudieron: a sus 22 años ha sido mundialista, campeón de la Copa Libertadores de América, finalista de la Liga de Europa y ahora, finalista de la Champions League.

El defensa central hará parte del club de colombianos que han llegado a una final de la Liga de Campeones, junto con Iván Ramiro Córdoba, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. Según reseñan medios colombianos, es el primer colombiano en participar en las finales de Copa Libertadores, Europa League y Champions League.

El defensa central llegó al Tottenham proveniente del Ajax en la temporada 2017-2018, “e inmediatamente demostró ser un poderoso y atlético mediocampista”, según la página de su club actual, el Tottenham.

Allí hizo su debut ese año en el tercer partido de la temporada contra el Burnley, donde mostró su capacidad defensiva desde el primer juego, según su club.

En esa temporada hizo 31 apariciones en la Liga Premier, dos más en la FA Cup y fue “el único jugador en comenzar los ocho partidos en la UEFA Champions League” durante esa temporada, según el Tottenham.

En 2017, Sánchez hizo parte de la plantilla titular del Ajax, equipo con el que llegó hasta la final de la UEFA Europa League, pero cayó 2-0 ante el Liverpool de Inglaterra.

Su valor actual en el mercado es de 50 millones de dólares, según la página TransferMarkt.

El colombiano llegó al fútbol internacional luego de su exitoso paso por clubes colombianos, donde hizo su debut a los 17 años.

A Países Bajos llegó proveniente de Medellín. Allí jugaba como defensa del Atlético Nacional, que en 2016 fue el campeón de la Copa Libertadores de América, el campeonato regional de clubes. Esa fue la segunda vez en su historia que Nacional se llevaba el título continental. La primera vez fue en 1989.

Y la experiencia de Sánchez a su corta edad, no para: el defensa ha representado a Colombia en las selecciones de fútbol sub 17, sub 20 y sub 23. Y años más tarde fue convocado para hacer parte de la selección de mayores para representar al país en la Copa Mundial de Rusia 2018.

Otros latinoamericanos que estarán en la final de la Champions League

Además del colombiano Davinson Sánchez, varios jugadores argentinos y brasileños estarán en la plantilla de los dos equipos ingleses en la final de la Champions.

Liverpool

Lucas Moura, Brasil

El brasileño es sin duda la estrella del Tottenham, pues los tres goles que marcó este miércoles contra el Ajax, llevaron a su equipo a disputar la final de la Champions por primera vez en su historia.

Moura, al igual que Origi de Liverpool, pasó de no ser un jugador indiscutible a volverse la estrella del histórico ‘hat trick’, luego de aumentar su participación tras una lesión en el tobillo de la estrella del equipo, Harry Kane, ante el Manchester City el pasado 9 de abril.

El brasileño, que antes del Tottenham jugó en el París Saint German y que llegó al fútbol europeo en 2013 proveniente del Sao Paulo, tiene un valor actual en el mercado de 35,9 millones de dólares, según TransferMarkt.

Erik Lamela, Argentina

El extremo derecho del Tottenham nació en Carapachay, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde muy temprana edad jugó en las divisiones inferiores del River Plate, donde estuvo durante dos años, antes de viajar a Italia a jugar en el AS Roma. En 2013 fue transferido al Tottenham Hotspurs. Su valor en el mercado es de 22,4 millones de dólares.

Juan Foyth, Argentina

Es defensa central del Tottenham, de 21 años, llegó al fútbol inglés en 2017 proveniente de Estudiantes de La Plata en Argentina, donde estuvo en las juveniles desde 2009. En la temporada 2018-2019 ha jugado 12 partidos en la Liga Premier, y otros 2 en la Liga de Campeones, según TransferMarkt.

Foyth representó a Argentina con la selección sub 20 y en 2018 fue convocado para hacer parte de la selección de mayores.

Tiene un valor en el mercado de 13,4 millones de dólares. Y tiene contrato con los Spurs hasta la temporada 2021-2022.

Paulo Gazzaniga, Argentina

Es el portero suplente de los Spurs, equipo con el que ha jugado tres partidos y suma 270 minutos de juego.

El argentino de 27 años, que también tiene nacionalidad italiana, ha estado en los equipos juveniles del Valencia, también hizo parte del Gillingham FC, de la tercera división del fútbol inglés, del Rayo Vallecano de la primera división española, y del FC Southampton antes de llegar al Tottenham.

Liverpool

Alisson Becker, Brasil

El portero titular del Liverpool nació en Novo Hamburgo, una ciudad de Río Grande del Sur, en la región sur del país, en 1992.

En su país empezó en equipos locales de la segunda división, y en 2013 llegó al Internacional de Brasil. El rápido ascenso del guardameta, se dio gracias a sus apariciones en el campeonato local en las campañas en 2014-2015, donde consiguió los títulos del Campeonato Gaucho.

En septiembre de 2015, Allison fue convocado por la selección de mayores de Brasil, donde debutó con una victoria 2-0 sobre Panamá, actuación por la que ganó la camiseta No. 1 de su equipo y con la que se abriría las puertas al fútbol internacional.

“El rápido ascenso del guardameta no había pasado desapercibido en Europa, y fue AS Roma quien luchó contra la competencia para apoderarse de su firma en julio de 2016”, dice su biografía en la página del Liverpool.

En Roma, tras la salida del portero titular Wojciech Szczesny, Alison ayudó al equipo “en las semifinales de la Liga de Campeones mientras se aseguraba la clasificación para el próximo año torneo”, agrega su biografía, que subraya su “impresionante” campaña en el Mundial de Fútbol Rusia 2018, en el que Brasil quedó en cuartos de final.

El portero de 26 años tiene un valor en el mercado de 72,9 millones de dólares.

Roberto Firmino, Brasil

Junto con Mohamed Saleh y Sadio Mané, Roberto Firmino es una de las estrellas y máximos goleadores del equipo inglés.

Firmino tuvo una impresionante campaña 2017-2018 cuando anotó 27 goles para el Liverpool. Junto con la estrella egipcia Salah, Firmino alcanzó un nuevo récord para el Liverpool en una temporada europea, al anotar 11 goles en una Champions League.

Su participación en la final está en duda debido a la lesión muscular que no le permitió participar en la semifinal ante el Barcelona.

Fabinho, Brasil

El centrocampista de 25 años llegó al Liverpool tras una gran experiencia en el fútbol francés, con el Mónaco. También jugó en el Rio Ave FC de Portugal, y en el Real Madrid Castilla de la tercera división española, y el Fluminense brasileño en 2012.

En el Mónaco, el brasileño “se convirtió rápidamente en un pilar del equipo”, según su biografía en el Liverpool, “haciendo 131 apariciones en sus primeras tres temporadas”, desafiando el dominio del Paris Saint-Germain, y adelantando una “impresionante” campaña en 2016-17. Ese equipo rompió la barrera de los 100 goles.

Tras una fantástica actuación con el Mónaco francés, en julio de 2018 el director técnico del Liverpool Jürgen Klopp lo llevó a su equipo, donde firmó un contrato hasta junio de 2023.

El mundo espera la final en Madrid el 1 de junio entre el Tottenham y el Liverpool, una final imposible de predecir.