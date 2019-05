Más mujeres árbitras y entrenadoras en la NBA, el deseo de su comisionado Adam Silver

(CNN) — El comisionado de la NBA, Adam Silver, quiere más mujeres en la liga de baloncesto.

Hablando este jueves en el Economic Club of Washington, Silver dijo que quiere que las mujeres sean la mitad de todos los árbitros nuevos que se unan a la NBA, y que los equipos también contraten a mujeres como entrenadoras.

“Es un área, francamente, donde he reconocido que no estoy seguro de cómo fue que permaneció tan dominada por los hombres durante tanto tiempo”, dijo Silver acerca del arbitraje. “Porque es un área del juego donde físicamente, ciertamente, no hay beneficios de ser un hombre, a diferencia de una mujer, cuando se trata de arbitraje”.

Actualmente hay tres mujeres en la NBA, él quiere que ese número aumente.

MIRA: “Yo también”, “Se acabó el tiempo” o “Ni una menos”… los tres movimientos más populares de la lucha de las mujeres por sus derechos

“El objetivo es avanzar, deberían ser aproximadamente 50-50 de los nuevos oficiales que ingresan a la liga”, dijo. “Lo mismo para los entrenadores, por cierto. También tenemos un programa. No hay ninguna razón por la que las mujeres no deban entrenar baloncesto de hombres”.

La NBA nunca ha tenido una entrenadora en jefe. Becky Hammon se convirtió en la primera mujer contratada como entrenadora asistente de tiempo completo en 2014, con los San Antonio Spurs.

Ella ha continuado su ascenso en la escala de entrenadores de la NBA dentro de la organización de los Spurs. Antes del inicio de la temporada 2018-2019, Hammon se trasladó a la primera fila de entrenadores junto con el entrenador en jefe Gregg Popovich.

Más historia se hizo en esta temporada cuando Kristi Toliver de Washington Mystics de la WNBA se unió a los Washington Wizards de la NBA como parte del personal asistente de desarrollo del jugador/entrenador, convirtiéndola en la primera jugadora activa de la WNBA que trabaja como asistente del entrenador de la NBA.

En diciembre, los Indiana Pacers contrataron a Kelly Krauskopf como asistente del gerente general del equipo, lo que la convirtió en la primera mujer de la liga en tener ese rol.