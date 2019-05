Seis cosas que ‘Game of Thrones’ puede aprender de los finales de otras grandes series

(CNN) — “Game of Thrones” llega a su fin este domingo, en medio de un alboroto reservado para la élite de las series de televisión. Aún así, no es el primer programa que evoca una respuesta apasionada, o tiene la oportunidad de crear un final que seguramente será analizado, diseccionado y debatido en los próximos años.

“The Sopranos”, el último drama de HBO en escalar estas alturas, tuvo un final enormemente divisorio. Sin embargo, el verdadero punto crucial podría haber sido “Lost”, en la que los productores anunciaron una fecha de finalización con mucha anticipación y luego nos dirigieron hacia un clímax que muchos (incluido este crítico) encontraron decepcionante.

En los años posteriores, ha habido muchos finales siguiendo ese patrón, a medida que los productores toman el control de la narrativa y las redes les permiten construir hasta el final de su historia. Van desde lo satisfactorio y definitivo (“Breaking Bad”) hasta lo más críptico (“Mad Men”) y lo simplemente malo (“Dexter”), dejando a los críticos y espectadores en el debate y el desacuerdo.

Esos finales, vale la pena destacar, reflejan la era moderna, aunque la televisión ha producido algunos memorables desde “The Fugitive” a “MASH”, “St. Elsewhere” a “Six Feet Under”, “Newhart” a “Seinfeld” antes de la época de inclinarse por las grandes recompensas.

¿Qué pueden aprender de esta historia los productores de “Game of Thrones” — y de “The Big Bang Theory”, que concluye este jueves? Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta, reconociendo que algunas de las críticas que el programa ha recibido esta temporada, podría decirse, no cumplen con estas pautas:

Honrar lo que ya se ha hecho. Cualquiera que sea la forma en que termina un programa, no debería ser algo inesperado, o peor aún, socavar todo lo que los espectadores han disfrutado antes. Que un personaje clave haga algo totalmente fuera de lugar puede ser sorprendente, un atributo que los escritores tienden a valorar, pero se corre el riesgo de arruinar lo que han pasado años estableciendo.

Críptico está bien, pero cerrar es mejor. En última instancia, dejar la puerta abierta para que el espectador pueda conjurar o interpretar su propio final se siente como una forma de evadir la responsabilidad, como un libro sin un último capítulo. Es tu historia, no la nuestra, así que termínala. Y si nadie puede entender lo que sucedió sin leer las entrevistas posteriores al final, te has equivocado.

Sé rápido, pero no te apresures. OK, esto es robado de la Pirámide del Éxito, del legendario entrenador de básquetbol John Wooden, pero se aplica igualmente bien a la televisión. Hay una tendencia a usar tramas y personajes que pueden sentirse fácilmente apresurados y forzados. Dado el lujo de tener tiempo para construir un final, no esperes hasta que puedas ver la línea de meta antes de encender los propulsores.

No es necesario atar cada cabo suelto. Especialmente para programas con grandes repartos, tratar de proporcionar un final emocionante para cada personaje puede resultar un problema. Piensa en lo que es fundamental para el programa y concrétalo. Los cabos sueltos pueden ser irritantes, pero atarlos solo funciona si es funcional para una recompensa más grande.

Trátalo como si se hubiera terminado, incluso si no se ha terminado realmente. Dado el valor invertido en estas propiedades, las probabilidades de que los estudios permitan que se mantengan completamente inactivas son escasas, o qué con todos los reinicios, escisiones y reactivaciones. No te preocupes por eso. Si alguien, dentro de cinco años, decide hacer “The Bigger Bang Theory” o “Daughter of Dragons”, ese es su problema.

Acepta que no puedes complacer a todos. Es un hecho que habrá críticas, en parte porque muchos espectadores y críticos tienden a tener su propia opinión sobre lo que sería un final apropiado. Ten en cuenta que cada giro será debatido y analizado, y luego se debatirá un poco más para una segunda ola de tráfico web.

En otras palabras, cuenta claramente la historia que te propusiste contar, luego no leas los comentarios.