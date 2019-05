¿Por qué Juan Guaidó no fue detenido? Responde Tarek William Saab

(CNN Español) — A decir de Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido presidente del países por al menos 60 países alrededor del mundo, está al margen de la ley porque es “alguien que se autoproclama sin ser electo presidente”.

Sin embargo, aseguró que el hecho de que no haya sido detenido “no significa que no haya sido judicializado”. “Los tiempos históricos y de la político lo determina la investigación en curso”, agregó Saab sobre la situación de Guaidó.

Saab dio estas declaraciones en entrevista con Marcelo Longobardi, en el programa En Diálogo con Longobardi, de CNN en Español.

¿Dónde está el diputado Gilber Caro? Tarek William Saab esquiva dar una respuesta

evitó dar una respuesta concreta sobre el paradero de Giber Caro, diputado de Venezuela. En una de las preguntas al respecto de Marcelo Longobardi, Saab indicó que responderla implicaba violar reservas legales.

“Usted quiere que yo viole en este programa todas las reservas legales en un programa de TV y eso no lo voy a hacer, de verdad. Usted me pide que le dé datos de todos los calibres y eso no es mi papel en un programa de TV”.

A la pregunta sobre si debería considerarse a Gilber Caro un desaparecido, Saab respondió: “El ciudadano Gilber Caro se le considera un desaparecido, según lo que usted acaba de decir”. En otro pasaje de la entrevista, Longobardi pregunta si se le puede considerar a Caro un desaparecido. “Usted lo considera, yo no lo considero”, replicó Saab.

Así murió Jesús García Hernández, según Tarek William Saab

Jesús Alberto García Hernández, mayor del Ejército de Venezuela, fue hallado muerto en un hotel en el estado Miranda. Marcelo Longobardi le recordó a Saab que, de acuerdo a un exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, García Hernández tenía información sensible sobre casos de corrupción y hechos aberrantes ocurridos en el país sudamericano. Según Saab, García Hernández “lamentablemente se suicidó”.

Se explora un diálogo entre las dos partes, confirma Tarek William Saab

“En este momento se está explorando un diálogo entre dos partes que piensan distinto”, afirmó Tarek William Saab cuando Marcelo Longobardi le preguntó si la solución debería ser un nuevo llamado a elecciones.

“No puedo adelantarme a través de un momento que esta ocurriendo como reunión exploratoria”, dijo el fiscal general venezolano. “Yo me apego a lo que dice el comunicado de Noruega”, agregó.