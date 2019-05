Papa Francisco: El diablo le tiene bronca a México

(CNN Español) — “Sí, realmente el diablo le tiene bronca a México”, afirmó el papa Francisco en una entrevista exclusiva a la cadena mexicana Televisa. “Las persecuciones a los cristianos que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta virulencia ¿Por qué en México? Algo paso ahí. Hay como una especial… esto no es teología. Hablo, habla el hombre de pueblo: como si el diablo le tuviera bronca a México ¿no?”, añadió el pontífice.

Francisco estaba respondiendo a la periodista Valentina Alazraki, que le preguntó por una declaración suya de 2017 cuando afirmó que “Mexico fue castigado por el diablo porque este odia a la Virgen de Guadalupe”.

En la entrevista que reproduce Vatican News, el papa también habló de la violencia en México y sugirió un pacto.

“A veces no queda más remedio que el compromiso: de pactar con ciertas situaciones hasta que se aclaren las otras, ¿no es cierto?”, dijo el pontífice.

“Si los gestores de la política de un país se pelean entre ellos sufre el país. Pacten por el bien del país, ¿no es cierto?. Buscar salidas políticas que yo no las sé decir porque no soy político… No tengo ese oficio. Pero la política es creativa. No nos olvidemos que es una de las formas más altas de la caridad, del amor, del amor social, pero cuando la política es tirar para cada lado, entonces ahí se crea una situación de violencia ya en el mismo seno del quehacer político ¿no?”, añadió.

Un viaje a México, el muro y Trump

El papa confirmó en la entrevista que no irá a México por el momento, aunque recibió una invitación del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

Además, habló de la crisis migratoria en la frontera EE.UU.-México, y sobre el muro que quiere construir el presidente de EE.UU., Donald Trump:

“Yo no sé qué sucede cuando entra esta nueva cultura de defender territorios haciendo muro ¿no? Ya conocimos uno, el de Berlín, que bastantes dolores de cabeza nos trajo y bastante sufrimiento… Pero parece que lo que hace el hombre es lo que no hacen los animales ¿no? El hombre es el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo ¿no?”.

Además, calificó a las separaciones familiares en la frontera como “la crueldad más grande”.

Cuando la periodista le preguntó qué le diría a Trump si no hubiera cámaras, el papa respondió:

“Lo mismo. Lo mismo, porque esto lo digo en público ¡eh! Lo he dicho en público. También dije en público que quien construye muros termina prisionero de los muros que construye… En vez quien construye puentes fraterniza, da la mano, aunque se quede del otro lado… “.

“Todavía la mujer está en segundo lugar”

Sobre el tema de los feminicidios y la violencia contra la mujer en el mundo, Francisco afirmó que “todavía la mujer está en segundo lugar”.

“El mundo sin la mujer no funciona. No por porque es la que trae los hijos, dejemos la procreación de lado… Una casa sin la mujer no funciona”, añadió.

“Cuál es el odio, yo no lo sabría explicar. Quizás algún antropólogo lo pueda hacer más ¿no? Y cómo se crea ¿matar mujeres es una aventura? No lo sé explicar. Pero que evidentemente que siga en segundo lugar, y ahora la expresión de sorpresa cuando una mujer es exitosa lo indica ¿no?”