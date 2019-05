CNN en Español presenta ‘Cara a Cara con Juan Manuel Santos’

(CNN Español) — Este sábado 1º de junio a las 8:00 P.M. (hora Miami), CNN en Español transmitirá la entrevista del periodista Juan Carlos López a Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, durante su visita a Boston.

López, presentador y corresponsal en jefe de CNN en Español en Washington, conversó con el exmandatario sobre la situación de Seuxis Paucías Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, los retos para implementar los acuerdos de paz con las FARC, su difícil relación con el expresidente Álvaro Uribe, y la polémica directriz del ejército colombiano revelada por The New York Times, que ha sido comparada con una iniciativa que en el pasado habría llevado un escándalo por la muerte de miles de civiles que fueron presentados como bajas de guerrilleros en combate.

Santos ha sido enfático y sostiene que respeta la decisión de la Corte frente al curso legal que enfrenta Santrich. Además, habló sobre su relación con Uribe: “Yo fui un buen ministro de defensa, él precisamente me nombra para hacer lo que hice, y después ya como presidente comencé un proceso que él mismo había querido comenzar y que no había podido. Entonces, ¿dónde está la traición?”, dice Santos en la entrevista.

Juan Carlos López preguntó al expresidente sobre la directiva que reveló The New York Times de aumentar el número de bajas en combate, a lo cual Santos respondió que “esa famosa directiva fue suspendida, pero sí le causa a uno mucha sorpresa que hayan querido volver a esa doctrina del conteo de cadáveres, que eso no lleva sino a problemas”.

Santos se mostró firme al responder a quienes no han estado de acuerdo con el proceso de paz y consideró que hay muchas falacias, entre ellas, “que la plata de las FARC iba a financiar la campaña política del nuevo partido y que iban a ganar el poder”. Según el expresidente, “los resultados electorales arrojaron menos del 1,5% de los votos, ahí se quedaron sin argumentos, de manera que los hechos aquí son tozudos”.

Juan Carlos López presenta ‘Cara a Cara con Juan Manuel Santos’ el próximo sábado 1 de junio a las 8:00 p.m. con repetición el domingo 2 de junio a las 9:00 a.m. y 12:00 p.m. por CNN en Español. **Todos en horario de Miami.

CNN en Español

La cadena de noticias CNN en Español es responsable de varias plataformas multimedia dirigidas a audiencias de habla hispana en todo el mundo, que llega a casi 50 millones de hogares incluyendo CNN en Español 24 horas de noticias por cable para los Estados Unidos, México y América Latina. Esto unido a CNNEspanol.com, CNN en Español Radio, CNN en Español en Twitter, Facebook e Instagram. La marca CNN en Español brinda una experiencia en múltiples plataformas a los hispanoparlantes en las Américas.

Contactos CNN en Español:

Mariana Piñango, Latinoamérica – Mariana.Pinango@turner.com

Javier Merino, México – Javier.Merino@Turner.com