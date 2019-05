Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, investigado por supuesto narcotráfico

(CNN Español) — El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernandez, confirmó mediante un comunicado este jueves que él y varios de sus colaboradores fueron investigado por la DEA por supuesto narcotráfico y lavado de dinero pero aseguró que “nunca se encontró evidencia contra el presidente”.



El comunicado detalla que “esa investigación, realizada en el año 2015, determinó que ni siquiera había indicios para presentar cargos contra el gobernante hondureño o alguno de sus cercanos colaboradores. Así se establece en la documentación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York como parte de las peticiones previas al juicio en el caso de Juan Antonio Hernández”.

En los documentos que CNN revisó no está claro si la investigación sigue abierta o si se formularán cargos en contra de los mencionados. La DEA refirió cualquier solicitud de información a la Fiscalía del Distrito Sur, sin embargo la Fiscalía indicó a CNN que no pueden comentar al respecto. CNN consultó con el Departamento de Justicia sobre este asunto pero aún no ha recibido respuesta.

Los documentos que nombran al presidente Hernández fueron presentados por fiscales federales esta semana a la corte federal del Distrito Sur de Nueva York. Según los documentos, Hernández forma parte de un grupo de personas investigadas por la DEA desde aproximadamente 2013 por participar “en actividades de gran escala de narcotráfico y lavado de dinero relacionadas con la importación de cocaína en los Estados Unidos“.

Estos documentos fueron presentados como parte de las mociones previas al juicio en el caso del hermano de Hernández, Juan Antonio “Tony” Hernández. “Tony” Hernández, fue acusado y arrestado por una corte federal de Estados Unidos de narcotráfico y delitos relacionados con armas. Hernández ha negado los señalamientos y permanece detenido esperando el inicio de su juicio programado para septiembre de este año.

Uno de los documentos presentados por las autoridades estadounidenses es una solicitud presentada a la corte en julio de 2015 para obligar a Apple, Google, Microsoft, Yahoo y AOL a proporcionar información de títulos de correos electrónicos, aunque no el contenido de estos, de varias cuentas. Se cree que dos de las cuentas son del presidente Hernández, según los documentos.

También se incluyen en la solicitud las cuentas de correos electrónico de la hermana del presidente, Hilda Hernández, ya fallecida, su asesor Ebal Díaz, su ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco y cuatro miembros de la familia Rosenthal.

En su comunicado, la Presidencia de Honduras asegura que varios cabecillas del narcotráfico en Honduras están “molestos por haber sido perseguidos y extraditados por el presidente Juan Orlando Hernández y acusaron falsamente al presidente y sus colaboradores frente al gobierno de Estados Unidos.”. Según el comunicado, esto obligó a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigara las acusaciones de los traficantes.

El gobierno de la república de Honduras reiteró su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, “cueste lo que cueste y caiga quien caiga”.

Con información de Florencia Trucco y Ana Melgar en Atlanta, Natalie Gallón en Ciudad de México y David Shortell en Washington.