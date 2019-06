Neymar niega acusaciones de violación en un video de Instagram

Neymar se defiende de una denuncia de violación. (Crédito: FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

(CNN) — La estrella del fútbol brasileño Neymar da Silva negó las acusaciones de violación este domingo. El jugador del Paris Saint-Germain publicó un video en su cuenta de Instagram confirmando: “Me acusan de violación. Sí, es una palabra pesada, algo muy fuerte, pero es lo que está sucediendo en este momento”.

En el video, hecho en portugués, Neymar explicó que “lo que sucedió fue totalmente lo contrario de lo que están hablando y diciendo, estoy muy molesto en este momento. De ahora en adelante expondré todo, expondré todas las conversaciones que tuve con la muchacha, todos nuestros momentos, que son íntimos… pero es necesario abrirlos y exponerlos para demostrar que realmente no sucedió nada”.

El futbolista terminó el video que muestra los mensajes que, afirma, intercambió con la acusadora. Destacó que “lo que sucedió ese día fue una relación entre un hombre y una mujer, dentro de cuatro paredes, algo que sucede con cada pareja. Al día siguiente no pasó nada de importancia, seguimos intercambiando mensajes. Ella me pidió un recuerdo para su hijo y lo iba a tomar… y bueno… ahora me sorprendió esto”.

Visiblemente molesto, Neymar agregó: “Es muy triste creer que el mundo es así. Hay personas que quieren aprovecharse, extorsionar a otros”.

Terminó su declaración diciendo: “Esta es una situación muy desagradable, no solo para mí, sino también para mi familia. Por ponerlos en esta situación, porque realmente no quería, me indujeron a hacerlo, fue algo que sucedió, fue una trampa y terminé cayendo en la trampa, pero esa es una lección de aquí en adelante”.

El supuesto intercambio de mensajes entre Neymar y la denunciante comenzó en marzo y muestra cómo la mujer envió las fotos provocativas del futbolista e insistió en reunirse con él. Después de un cargado intercambio, deciden reunirse el 15 de mayo. Después de enviarle el nombre de su hotel y el número de la habitación, ella le dice: “Puedes venir y saltar sobre mí”.

Más tarde, la conversación indica que tuvieron relaciones sexuales y continúa de una manera amistosa. El futbolista dice: “No, por supuesto que volveremos a tener relaciones sexuales. Espero que sea hoy jaja”. La denunciante le dice al jugador: “Tienes que venir temprano hoy porque mañana no podré verte”. Negro blanco azul rojo. ¡Elige un color!”. Luego agrega:” Voy a regresar al hotel. Estoy tan excitada”.

El informe de la policía brasileña, al que accedió CNN, dice:” La víctima aparece en esta estación y anuncia que conoció a Neymar da Silva Santos Junior a través de las redes sociales (Instagram) y ambos comenzaron a intercambiar mensajes. La víctima dice que Neymar la invitó a reunirse con él en París y su asistente se puso en contacto con ella el 12/05/19 y le dio boletos de avión y alojamiento. La víctima dice que voló el 14/05/19, llegando a París el 15/05/19 y se hospedó en el Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe. La víctima afirma que ese día, Neymar se presentó en el hotel alrededor de las 20:00, aparentemente borrachos, comenzaron a charlar, intercambiaron algunos “mimos”, sin embargo, en cierto punto, Neymar se volvió agresivo y se involucró violentamente en relaciones sexuales contra la voluntad de la víctima. La víctima afirma que salió de París el día 17, regresando a Brasil. La víctima declaró que estaba bastante conmocionada emocionalmente y temía registrar los hechos en otro país, habiendo decidido hacerlo en esta estación en particular debido a su ubicación residencial. Con base en el Principio de Extraterritorialidad, así como en el hecho de que ambas partes son brasileñas, el presente Boletín de Ocurrencia se registró en esta estación, también con el propósito de enviar cualquier prueba médica que se considere necesaria. Por la presente, informamos que toda la información relacionada con estos eventos se recopiló por medios propios, así como los documentos pertinentes. Nada más”.

NR Sports, quien representa al jugador, emitió un comunicado este domingo señalando que, aunque estaba sorprendido por la noticia del Informe de la Policía, los hechos ya eran conocidos por el atleta y su personal, considerando que “Hace unos días fue víctima de un intento de extorsión, practicado por un abogado de la ciudad de Sao Paulo, quien, según su versión, representaba los intereses de la presunta víctima. Los abogados del deportista fueron notificados de inmediato y desde el primer día tomado todos los pasos apropiados”.