Maluma: “Nada es imposible, los sueños sí se hacen realidad”

(CNN Español) – La plataforma YouTube estrenó el documental ‘Maluma: Lo que era, lo que soy, lo que seré’ en el que se muestra los orígenes del cantante Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma hasta el momento en que alcanza la cúspide de una montaña, que no tiene final.

Conversamos con el cantante de 25 años de edad y que nació el 28 de enero de 1994 en Medellín y algo que nos sorprendió fue lo que su familia representa para él. Su nombre artístico está compuesto por los nombres de su mamá Marlli (Ma), su papá (Luis) y su hermana (Manuela). Su primer manager fue su tía Yudy Arias, hermana de su mamá y quien lo impulsó a seguir su sueño de convertirse en el cantante número uno del mundo.

Zona Pop: ¿Qué podrá ver la audiencia en este documental?

Maluma: “Es algo muy especial que la gente no había visto de mí y va a valer mucho la pena es contar la historia desde los zapatos del ser humano de Juan Luis Londoño más allá de Maluma y realmente abrí las puertas de mi casa, les voy a mostrar a mi familia, les voy a contar de mi propia boca y mi familia les van a contar muchas cosas que hemos vivido cosas que la gente no sabe y me siento feliz que el documental ya está a la luz pública”.

Gran admiración hacia Vicente Fernández

En el documental, su padre habla que a los cinco años de edad ya se sabía las canciones del ‘Charro de Huentitán’, Vicente Fernandez: “Vicente Fernández para mi es uno de mis artistas favoritos está en mi top 3 y de muy niño mi familia ha sido muy cercana a los mariachis y de ahí lo heredé de ellos”, asegura el oriundo de Medellín.

Zona Pop: ¿Con qué se quedó Maluma después de ver este documental?

Maluma: “¿Con qué me quedé? Con muchas cosas muy bonitas que no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he vivido y hecho en mi carrera, pero lo más importante es que mi familia siempre ha sido mi moto y esa motivación, y ahí lo van a poder ver en el documental, me quedo con ese amor genuino con ese amor verdadero que es la familia”.

“Maluma: Lo que era, lo que soy, lo que seré” está disponible de manera gratuita en la plataforma de YouTube. Podrás conocer a un Maluma que va más allá de la ropa de marca, el avión privado en el que viaja y las excentricidades que pudiéramos pensar que lo hacen feliz. Nos habla de lo que significó dejar el fútbol, su pasión más importante junto con la música y lo que papá pensó de esto.

