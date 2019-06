Mujer que acusa a Neymar de violación dice que la estrella del fútbol la dejó “traumatizada”

(CNN) — Una mujer brasileña que acusó a Neymar de violación rompió su silencio para proporcionar un informe detallado de la noche que pasó con la estrella del fútbol brasileño para reafirmar sus acusaciones contra él.



En una entrevista televisiva con la estación brasileña SBT transmitida el miércoles, Najila Trindade, de 26 años, dijo que la habían dejado “traumatizada”, y acusó a la estrella del Paris Saint-Germain de violarla y agredirla violentamente.

Neymar, el jugador de fútbol más caro del mundo, ha negado previamente todas las acusaciones en su contra y ha calificado el incidente como “una trampa”.

CNN se ha contactado con Neymar y PSG para comentar las acusaciones hechas por Trindade en la entrevista, pero aún no ha recibido una respuesta.

Hablando el miércoles, Trindade, quien se reunió con Neymar el 15 de mayo en París, dice que lo contactó en Instagram con la intención de buscar una relación sexual con la estrella del fútbol.

“Hubo una intención sexual, era un deseo mío. Creo que eso estaba claro para él. Y me preguntó cuándo podía ir y le dije que en ese momento no podía, por razones económicas, que no podía ir, y también debido a mi horario en el trabajo”, explicó.

“Y entonces él sugirió: ‘bueno, pero puedo resolver eso’. Y fui. Con dinero … con el boleto”, dijo a SBT de Brasil.

Trindade dice que conoció a Neymar en el Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe. “Tenía el deseo de estar con Neymar y cuando llegué allí todo era bueno, todo estaba bien, los mensajes, iba a lograrlo, ¿entiendes? Pero cuando llegué allí, él era muy agresivo, totalmente diferente al tipo que conocí a través de los mensajes”.

“Aún así, hasta ese momento estaba bien. Porque realmente quería estar con él, pensé, déjame intentar controlar esto. Y empezamos a acariciarnos, besarnos y luego me desnudó” ella dijo.

Ella dice que después de advertirle que no tendría relaciones sexuales sin un condón, él comenzó a reprimirla violentamente para que tuvieran relaciones sexuales sin usar un preservativo.

Trindade dice que le pidió a Neymar que se detuviera, pero él se negó.

“Desde el momento en que me agarró, golpeándome violentamente, me obligó a permanecer allí, en ese lugar”, dijo.

“No creo que solo porque tenía ganas de estar con él, tenía el derecho de hacerme eso”, dijo a SBT en Brasil.

Neymar ha negado enérgicamente las acusaciones en su contra, publicando mensajes de texto y fotos en Instagram, dijo que probaba que estaba acordado, y su representante afirmó que había sido víctima de un intento de extorsión.

“Me acusan de violación”, dijo el jugador del Paris Saint-Germain en un video publicado en su cuenta de Instagram la semana pasada. “Sí, es una palabra pesada, algo muy fuerte”, dijo en portugués.

“Lo que sucedió fue totalmente lo contrario a lo que están hablando y diciendo”, dijo Neymar. “Estoy muy molesto en este momento”.

“Esta es una situación muy desagradable, no solo para mí sino también para mi familia. Por ponerlos en esta situación, porque realmente no quería, me indujeron a hacerlo, fue algo que sucedió, fue una trampa y terminé cayendo por ella, pero esa es una lección de aquí en adelante”.

El video ya ha sido retirado.

La mujer salió de París el 17 de mayo y esperó a presentar un informe en Brasil porque “estaba muy conmocionada emocionalmente y tenía miedo de registrar los hechos en otro país”, dijo el informe de la policía.

La Policía en París no ha respondido a las llamadas de CNN con respecto al presunto incidente. La oficina del fiscal de París dice que no han abierto una investigación.

En su video de Instagram, un conmocionado Neymar sostuvo que su encuentro con la acusadora era “una relación entre un hombre y una mujer, dentro de cuatro paredes, algo que sucede con cada pareja”, pero también que se había acordado. “Fue una trampa, y terminé cayendo por ella”.

El representante de Neymar, NR Sports, dijo en un comunicado de prensa, la semana pasada, que el jugador “fue víctima de un intento de extorsión, practicado por un abogado de la ciudad de Sao Paulo, quien, según su versión, representó los intereses de la presunta víctima”.

En la entrevista televisiva del miércoles, Trindade dice que no desea la compensación financiera y que solo está “haciendo justicia”. También dice que su primer abogado abandonó su caso después de que acudió a la policía para presentar la denuncia en contra de lo que él le había aconsejado.

CNN no ha podido comunicarse con ese abogado para hacer comentarios. No se sabe si tiene nueva representación.

Neymar terminó su video de Instagram mostrando mensajes de texto coquetos y, a veces, explícitamente sexuales y fotos íntimas que dijo que fueron intercambios con su acusadora incluso después del presunto incidente. Los intercambios comenzaron en marzo, según el sello de tiempo en los textos.

“Expondré todo, expondré todas las conversaciones que tuve con la mujer, todos nuestros momentos, que son íntimos … pero es necesario abrirlos y exponerlos para demostrar que realmente no sucedió nada”, dijo.

Dos días después de que Trindade presentara el informe, fue a las redes sociales, negando enérgicamente sus acusaciones y compartiendo un intercambio de texto de carga sexual entre la pareja que, según afirma, continuó después del presunto asalto, dice que demuestra la naturaleza consensual de su relación.

Cuando le preguntaron por qué seguía enviándole un mensaje a Neymar después de la supuesta violación, Trindade dijo: “Inicialmente, no pude reaccionar debido al trauma. Y luego supe que si no le hablaba normalmente, fingiendo que no había entendido lo que había sucedido, no me volvería a hablar y no tendría cómo demostrar lo que me había hecho”.

Las últimas denuncias se produjeron el mismo día que se descartó a Neymar de la Copa América, el torneo internacional más importante de Sudamérica, después de sufrir una lesión en el tobillo durante la victoria de Brasil por 2-0 en Qatar en Brasilia.

Se vio a Neymar caminando con muletas y con hielo alrededor de su tobillo izquierdo antes de ser llevado al hospital donde fue visitado por el presidente del país, Jair Bolsonaro.

La lesión es el último revés en una temporada inolvidable para Neymar, quien fue despojado de la capitanía brasileña el mes pasado después de cuestiones disciplinarias.

El mes pasado, las autoridades francesas de fútbol le prohibieron jugar por tres partidos después de que un video publicado por un espectador en la final de la Copa de Francia mostrara a Neymar aparentemente golpeando a un fanático luego de una breve confrontación. El PSG había dicho que apelaría la prohibición.

El delantero también fue expulsado de la competición europea por la UEFA por un post en Instagram que critica a los funcionarios a cargo del partido de la derrota de la Liga de Campeones del club francés ante el Manchester United en marzo.

Neymar, indignado de que se haya otorgado una penalización de último minuto a United utilizando el sistema de Video Assistant Referee (VAR), recibirá una suspensión de tres partidos la próxima temporada como castigo.

