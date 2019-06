En los 100 deportistas mejor pagados hay 10 latinoamericanos, 3 españoles y una mujer

(CNN Español) — Lionel Messi no solo es el rey del fútbol: es el rey del deporte. Tiene más ingresos que cualquier otro (127 millones de dólares en el último año, sumando salario, premios y pagos por patrocinios). En la lista de los 100 deportistas mejor pagados de Forbes, el fútbol a su vez es el deporte rey: los primeros tres atletas son futbolistas: a Messi le siguen Cristiano Ronaldo (US$ 109 millones) y Neymar (US$ 105 millones).

Y en el top 5 hay tres latinoamericanos: se unen Neymar y ‘Canelo’ Álvarez (US$ 94 millones). El boxeador mexicano, con importantes triunfos recientes, se metió en lo alto de la lista. Después de ‘Canelo’, el siguiente latinoamericano en la lista es el chileno Alexis Sánchez (puesto 53). En el top 100 aparecen además los beisbolistas venezolanos Miguel Cabrera y Félix Hernández, el futbolista brasileño Oscar, el beisbolista cubano Yoenis Céspedes, el beisbolista dominicano Albert Pujols y el basquetbolista dominicano Al Horford.

Manny Machado, de origen dominicano pero nacido en Florida, es estadounidense y está en el puesto 38.

El quinto es el tenista suizo Roger Federer (US$ 86 millones), cuyos ingresos por negocios publicitarios superan por mucho al de los demás de la lista (es el primero en ese rubro; se gana 51 millones de dólares más que Messi en patrocinios).

Hay tres españoles: el tenista Rafael Nadal, el futbolista Andrés Iniesta y el basquetbolista Marc Gasol.

Y de los 100, solo hay una mujer: la tenista estadounidense Serena Williams.

Los latinoamericanos:

1 Messi 🇦🇷

3 Neymar 🇧🇷

4 Canelo Álvarez 🇲🇽

49 Al Horford 🇩🇴

53 Alexis Sánchez 🇨🇱

62 Yoenis Céspedes 🇨🇺

63 Miguel Cabrera 🇻🇪

66 Oscar 🇧🇷

73 Albert Pujols 🇩🇴

84 Félix Hernández 🇻🇪

Los españoles 🇪🇸:

37 Rafael Nadal

46 Andrés Iniesta

98 Marc Gasol

La mujer:

63 Serena Williams 🇺🇸

Los que más ganaron por publicidad:

Roger Federer: US$ 86 millones

Tiger Woods: US$ 54 millones

LeBron James: US$ 53 millones

Cristiano Ronaldo: US$ 44 millones

El ranking completo: