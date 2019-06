Día del Padre: La graciosa definición de paternidad de algunos comediantes que son padres

(CNN) — Los chistes de papás pueden ser, en el mejor de los casos, vergonzosos y, en el peor de los casos, dolorosos.

¿Pero bromas sobre ser padre? Bueno, esa puede ser una buena forma de celebrar el Día del Padre.

Estos son algunos de los papás más divertidos, contando algunos de sus chistes de papá más divertidos.

“La hora de dormir para mis hijos es como una coronación real: hay cepillado de dientes, un semicírculo de apoyo emocional animales de peluche. Debo leerles al menos ocho libros idiotas. ¿Sabes cuál era la historia para dormir cuando yo era niño? ¡Oscuridad!”

– Jerry Seinfeld sobre la hora de dormir de sus hijos.

“Cada noche antes de la única hora en la que duermo en el día, pienso lo mismo: ‘Bueno, terminamos otro día de actuar como si tuviera alguna idea de qué estoy haciendo’. Me gustaría decir que estoy exagerando, pero no lo estoy haciendo. La mayor parte del tiempo me siento completamente descalificado para ser un padre. La mayor parte del tiempo es cuando estoy despierto”.

– Jim Gaffigan sobre si cree que hace un buen trabajo como padre.

“Bromeo con mis hijos. Por ejemplo, mis hijos tienen cabezas grandes. Les digo todos los días: Amigo, tu cabeza es enorme. Es desagradable lo grandes que son. Les digo eso antes de que alguien más les diga. Eso es parte de ser padre”.

– Kevin Hart sobre cómo ayudar a sus hijos a ser más fuertes.

“Tener hijos es como vivir en una casa de una fraternidad: nadie duerme, todo está roto y hay mucho vómito”.

– Ray Romano sobre cómo es la vida con sus hijos

“Algunas veces lo comparo con lo que debe ser dirigir una prisión. Lo que pasa cuando tienes tres niños es que terminas gritando órdenes como: ¡Suban! ¡Lávense los dientes! ¡Apaguen las luces!. Hay tanto caos que no hay tiempo de articular nada más”.

– Will Ferrell sobre la vida en cada con niños.

“La paternidad es genial, porque puedes dañar a alguien desde el primer momento”.

– Jon Stewart sobre cómo influenciar a sus hijos.

“Acabo de enseñarles a mis hijos sobre los impuestos comiéndome el 38% de sus helados”

– Conan O’Brien sobre cómo educar a los niños desde una temprana edad.