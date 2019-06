Secretario de Energía de Argentina sobre el apagón: Los responsables serán sancionados

(CNN Español) — Gustavo Lopetegui, secretario de Energía de Argentina, aseguró que el corte de suministro eléctrico que dejó a oscuras al país sudamericano y a Uruguay este domingo es algo muy grave y que los responsables serán sancionados.

A primeras horas de la mañana, una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica, según la empresa distribuidora de electricidad Edesur, generó el apagón masivo. Una vocera de esta empresa aseguró que era la primera vez en la historia de Argentina que se daba un apagón de estas dimensiones.

Al respecto, Lopetegui aseguró en conferencia de prensa que una cadena de acontecimientos causaron la desconexión total del sistema eléctrico. Agregó que no hubo alerta alguno “porque es algo que no se puede detectar humanamente”. “Se tomarán las medidas necesarias”, agregó.

Asimismo, si bien Lopetegui no descartó ninguna posibilidad, no se consideró posible la opción de que el corte de suministro eléctrico se haya debido a un ciberataque. No obstante, se estima que el primer informe estará listo dentro de las próximas 48 horas.

En tanto, Jorge Ruíz Soto, de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), agregó que aún no se tiene “perfectamente determinado” el origen exacto de la falla dado lo complejo del sistema eléctrico.