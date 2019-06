Estos son los países con más y menos vacaciones al año

(CNN) — Esta es época de vacaciones. Si bien desde Instagram parece que, literalmente, todos los que conoces están de vacaciones o preparándose para una, las estadísticas no lo corroboran, especialmente para los estadounidenses.

MIRA: ¿Por qué tu cerebro necesita (y merece) unas vacaciones?



¿Alguno de estos te suena familiar?

“Mi equipo tendrá problemas sin mí”.

“Cuando vuelva, habrá mucho trabajo que compensar”.

“Intento tomarme vacaciones, pero cuando me doy cuenta de que necesito tiempo libre, todo está reservado”.

Estas son solo algunas de las razones que dan mis amigos estadounidenses para no utilizar sus días de vacaciones, si tienen la suerte de recibir un pago por días libres.

MIRA: 60 segundos de vacaciones en Playa Conchal y su belleza natural

A diferencia de cualquier otra nación desarrollada del mundo, EE.UU. no tiene una cantidad obligatoria de días libres para los empleados. Alrededor de un cuarto de los trabajadores estadounidenses no reciben vacaciones pagas en absoluto. Aquellos cuyos empleadores lo ofrecen reciben un promedio de aproximadamente 10 días al año. Y el 54% de los trabajadores estadounidenses ni siquiera utilizaron los días de vacaciones que ganaron, según Project Time Off.

Estos son los países con más y menos días de vacaciones al año: