Luna de fresa 2019: ¿qué es y cuándo se puede ver?

(CNN) — Es hora de otro evento celestial digno de mención. Asegúrate de mirar hacia el cielo para la luna de fresa de 2019. Y para los ojos más entusiastas, habrá un extra celestial gracias a la aparición de uno de nuestros planetas vecinos.

Así que para que no te decepciones ni te confundas, lo primero es lo primero: la luna realmente no se verá como una fresa grande y redonda. Se llama así porque en Norteamérica, el nombre proviene de las tribus algonquin de nativos americanos. Esta luna llena fue su signo para cosechar fresas silvestres, de acuerdo con The Old Farmer’s Almanac.

Esta luna tiene otros nombres en otras partes del mundo. En Europa, se le llama luna de miel, luna de aguamiel o luna llena de rosa. En el hemisferio sur, se le conoce como luna de roble, luna fría o luna de noche larga, según EarthSky.org.

¿Cuál es el mejor momento para verla?

El pico de la luna llena ocurre depende de tu zona horaria.

En la zona horaria del este de Estados Unidos, eso ocurrirá a las 4:30 am del lunes 17 de junio. En la costa oeste con hora del Pacífico, el pico será a la 1:30 am. Al otro lado del mundo, Nueva Delhi, India, tendrá la hora pico a las 2 pm.

Mira la esquina superior derecha de timeanddate.com para obtener la hora en tu ubicación.

Pero recuerda, la hora pico no significa que esa sea la única hora de visualización. Como lo señala The Old Farmer’s Almanac, la luna aparecerá llena para los espectadores en el Día del Padre (domingo 16 de junio) poco después de la puesta del sol.

Para la mejor impresión, no mires a la hora pico, sino cuando la luna aún esté baja en su horizonte, dice el meteorólogo de la CNN Judson Jones.

“Mi momento favorito para ver la luna llena es cuando se eleva sobre el horizonte este. Cuando la luna está baja en el horizonte, te permite capturar la vista con objetos en primer plano, haciendo que la luna parezca más grande”, dijo Jones.

“Digamos que estás en la ciudad y que estás observando entre un par de edificios o sobre el horizonte, eso hará que parezca mucho más grande y le dará más impacto”. El meteorólogo añadió que si estás cerca del océano, un lago o montañas, la perspectiva podría ser muy agradable.

Invitado especial

Ahora, respecto a esa bonificación celestial. Podrás notar un objeto brillante flotando justo encima de la luna. No se trata de una estrella, sino de Júpiter.

El planeta más grande del sistema solar en realidad estuvo más cerca de la Tierra en 2019, el 10 de junio, pero aún se muestra de forma prominente en el cielo nocturno. Incluso los binoculares normales deberían producir resultados de visualización impresionantes.

¿Que sigue?

Para aquellos a quienes les gusta seguir los eventos terrenales y celestiales, tenemos el solsticio de verano en unos pocos días, el viernes 21 de junio.

Y la próxima luna llena después de la luna de fresa será el 16 de julio.