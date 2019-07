Brasil eclipsó a Argentina y es finalista de la Copa América: 2-0

今回はジェズスがリードしたカウンターからフィルミーノへ!ブラジルゴール! Now it’s Jesus leading the counter attack and handing it to Firmino! Brazil Goal! Agora foi o Gabriel Jesus no contra ataque passando para o Firmino! Gol do Brasil! #CopaAmericaBrasil2019 pic.twitter.com/n0UBUhyPq1

— Roberto BnX Carapeto (@banshee2099) July 3, 2019