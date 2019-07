Así dibujan los niños migrantes los centros de detención de la Patrulla Fronteriza

(CNN) — En una entrevista que se emitió hoy “CBS This Morning”, la presidenta electa de la Academia Americana de Pediatría, Dra. Sara Goza, dijo que recibió estos tres dibujos de un trabajador social, que fueron dibujados por niños recientemente liberados de la custodia de la Patrulla Fronteriza. Los dibujos parecen representar niños en jaulas.

Goza le dijo a Tony Dokoupil de CBS que visitó dos centros la semana pasada y que estos “no son lugares para niños”.

“Cuando abrí la puerta, lo primero que … nos golpeó fue un olor”, dijo Goza. “Era un olor a sudor, orina y heces. Y luego oí un sonido como algo que se arrugaba a mi izquierda, miré hacia allá y había un mar de plata [mantas para calentarse] y había niños pequeños … muchachos no acompañados allí. Y no tenían expresiones en sus caras. No hubo risas, ni bromas, ni charlas. Los describo casi como jaulas para perros, con personas en cada uno de ellos. Y el silencio era difícil de ver”.