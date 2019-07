¿Qué está abierto y qué está cerrado el 4 de julio?

(CNN) — Sí, es 4 de julio, fiesta nacional en Estados Unidos, pero todavía tenemos cosas que hacer, diligencias que terminar, etcétera. Y si todo está cerrado, ¿qué hacemos entonces?

Estamos aquí para responder las preguntas más importantes del 4 de julio: ¿Qué está abierto y qué está cerrado?

LEE: Por qué se celebra el Día de la Independencia de EE.UU. el 4 de julio y otros datos de esta festividad

¿Qué está abierto el 4 de julio?

Es probable que las tiendas y las cadenas de restaurantes estén abiertas el 4 de julio, pero siempre es bueno llamar con anticipación

Target – Abierto en sus horario regular

Walmart – Abierto en sus horario regular

Kroger – Abierto en sus horario regular

Trader Joe’s – Todos las tiendas cerrarán a las 5

Cines – No podemos pensar en una mejor manera de celebrar el cumpleaños de Estados Unidos

Licorerías – Depende. Si vives en un estado en el que las licorerías son propiedad del gobierno, podrían estar cerradas (como en Carolina del Norte). En otros estados, puede variar según el propietario, así que quizás sea mejor llamar con anticipación.

Zoológicos – Puede que no pienses en el zoológico como un sitio para pasar el día festivo, pero tienden a estar abiertos.

¿Qué cierra el 4 de julio?

Todo lo que sea propiedad del gobierno, como la oficina de correos, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), las bibliotecas públicas, etcétera, es muy probable que estén cerrados.

Tu banco habitual probablemente estará cerrado, pero si necesitas efectivo, el cajero automático siempre es una opción.

Tu restaurante local favorito – ¡Varía según la ubicación! ¡Llama con anticipación! En general, es probable que los restaurantes locales estén cerrados, pero es posible que algunos sitios para desayunar estén abiertos durante el día.

Museos – Bueno, algunos pueden estar abiertos, pero otros no. Es una apuesta. Si tienes muchas ganas, llama antes. Si no, es más seguro asumir que no.

