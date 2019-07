Megan Rapinoe: No creo que la FIFA respete tanto a las mujeres como a los hombres

(CNN) — La cocapitana del fútbol femenino estadounidense Megan Rapinoe no está contenta con la FIFA.



La delantera estelar de EE.UU. criticó a la federación de fútbol durante una conferencia de prensa el sábado, diciendo que no respetaba tanto a las jugadoras como a los hombres y señaló que la FIFA ofrecía a las mujeres menos premios que a los hombres.

El premio para la Copa del Mundo masculina de 2018 fue de 400 millones de dólares. Los premios de este año para las mujeres totalizarán 30 millones de dólares, aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo a los reporteros el viernes que la organización duplicará el premio a 60 millones para la próxima Copa Mundial femenina en 2023.

“Ciertamente no es justo”, dijo. “Deberíamos duplicarlo ahora y usar ese número para duplicarlo o cuadruplicarlo para la próxima vez”.

‘Esto es como el día de cancelar todo’

Rapinoe también señaló a la FIFA por su “terrible programación”.

El mismo día que el equipo de fútbol femenino de EE. UU. se enfrentará a Holanda en la final de la Copa del Mundo, Norteamérica y Sudamérica cerrarán sus torneos continentales de fútbol masculino. EE.UU. jugará contra México en la final de la Copa de Oro, y Brasil se enfrentará a Perú por el campeonato de la Copa América.

“Es una idea terrible poner todo en el mismo día, en todos los sentidos”, dijo Rapinoe. “Obviamente hay otras dos finales en marcha, pero esta es la final de la Copa del Mundo. Esto es como, el día de cancelar todo”.

Rapinoe también defendió a su compañera Alex Morgan, quien recientemente se enfrentó a las críticas por pretender tomar un té después de marcar un gol contra Inglaterra en el partido de semifinales.

“Creo que tenemos una claridad particular acerca de nosotras que las personas toman como distante, pensando que somos demasiado buenas”, dijo. “Creo que gran parte de lo que tenemos que soportar todo el tiempo es pesado. No es ningún secreto que somos una especie de líderes en el juego de mujeres en muchos temas diferentes: igualdad, igualdad de remuneración, cuestiones de género”.

Rapinoe también sostuvo los comentarios anteriores de que no visitaría la Casa Blanca si EE. UU. ganara el domingo, aunque dijo que no podía decir lo mismo de las otras jugadoras del equipo. La defensora estadounidense Ali Krieger también dijo que no visitaría la Casa Blanca.

“No lo sé, no he hablado con todo el mundo al respecto”, dijo. “Obviamente no yo, ni Ali Krieger, y sospecho que no hay muchas, si es que hay alguna, de las otras jugadoras, pero no les he hablado a ninguna de ellas”.

Pero por ahora, Rapinoe dice que está enfocada en lo que está por venir.

“Soy como una niña en una tienda de golosinas en este momento”, dijo. “Esta es la mejor etapa absoluta. Ya me siento más ansiosa y más nerviosa que en los otros partidos”.

Wayne Sterling de CNN contribuyó a este informe.