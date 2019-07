5 cosas que debes saber este 8 de julio: TIAR en Venezuela, multimillonario a la corte, la Reserva Federal, el informe de Mueller y el temor a la deportación

Tenemos los memes de la final de la Copa América entre Brasil y Perú, las instrucciones para hacer el nuevo reto viral del #BottleCapChallenge, el primer tráiler de la nueva versión de ‘Mulan’ y todo sobre el bautismo de Archie, el hijo de los duques de Sussex. Además: el multimillonario Jeffrey Epstein fue acusado de nuevos cargos e irá a la corte este lunes, mientras que cerca de 200 personas se preparan este jueves para una maratónica lectura del informe de Robert Mueller. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. TIAR en Venezuela

Este domingo, el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, anunció a través de su cuenta de Twitter que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobará el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un pacto firmado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Trinidad y Tobago, Bahamas y Venezuela. También conocido como Tratado de Río, es un acuerdo de seguridad colectiva que establece que un ataque contra uno de los firmantes es un ataque contra todos los países miembros.

2. Multimillonario a la corte

El multimillonario de Florida Jeffrey Epstein fue acusado de nuevos cargos relacionados con presuntos delitos sexuales con menores de edad, informaron a CNN fuentes policiacas este sábado, cuando fue arrestado. Se espera que comparezca en una corte federal en Nueva York este lunes. La acusación formal alega que los delitos ocurrieron tanto en Nueva York como en Palm Beach, Florida. CNN ha contactado al abogado de Epstein. El arresto fue reportado por primera vez por el Daily Beast. En noviembre, el Miami Herald informó que cuando el secretario de Trabajo, Alexander Acosta, era fiscal de Estados Unidos en Florida, le dio a Epstein el “acuerdo de toda una vida”. En una revisión exhaustiva del caso del multimillonario, quien cuenta con amistades políticas, el Herald explicó cómo Acosta había llegado a un acuerdo con Epstein para evitar repercusiones importantes. El informe dijo que Acosta había negociado un acuerdo con uno de los abogados de Epstein, en el que se declaró en 2008 sobre dos cargos estatales de prostitución, que en última instancia solo le valieron una sentencia de 13 meses y así evitó un juicio federal.

3. La Reserva Federal

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerá este miércoles ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para presentar su testimonio semestral sobre el estado de la economía estadounidense. Powell ha sido criticado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no está contento con él por no reducir las tasas de interés. Pero Powell dijo que las decisiones de la Reserva Federal no se verán afectadas por los “intereses políticos a corto plazo”.

4. El informe de Mueller

Una maratón de lectura del informe del fiscal especial Robert Mueller se llevará a cabo este jueves en el Arena Stage, en Washington. El evento se considera una lectura “pública, no partidista de 11 horas” que incluirá hasta 200 participantes que leerán el volumen II del informe. Mueller declarará ante el Congreso sobre su informe el 17 de julio.

5. Temor a la deportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 17 de junio pasado que habría redadas para capturar inmigrantes indocumentados en todo el país. Y aunque después, el 22 de junio, dijo que las redadas quedaban suspendidas por dos semanas, organizaciones proinmigrantes de California han duplicado esfuerzos para informarle a los indocumentados sobre sus derechos. Gonzalo Alvarado habló en Los Ángeles con una madre inmigrante, quien dice que vive con un temor constante de caer en una redada.

A la hora del café

Actos discriminatorios en las canchas de fútbol en Argentina

Hinchas y jugadores del Club Atlanta, identificado con la comunidad judía de Buenos Aires, enfrentan ataques antisemitas de manera habitual, como nos cuenta Hugo Manu Correa. Mira aquí más historias de Proyecto Ser Humano.

Primer tráiler de la nueva versión de ‘Mulan’

Los fanáticos obtuvieron una vista previa de la próxima película durante la final de la Copa Mundial femenina. El tráiler comienza con la familia de Mulan dando la noticia de que un casamentero le ha encontrado un pretendiente.

Celebran el bautismo de Archie, el hijo de los duques de Sussex

Archie, el hijo de los duques de Sussex, fue bautizado en una ceremonia privada realizada en el Castillo de Windsor. Las fotos publicadas después del bautizo muestran, por primera vez, la cara del nuevo miembro de la realeza británica. Mira también: Meghan y Enrique muestran las primeras fotos del bautizo de Archie.

“Estelas del narco”, las voces femeninas víctimas del crimen organizado

Una nueva obra de teatro producida en México busca invitar al público a reflexionar sobre las repercusiones del narcotráfico, más allá de encabezados y nombres de capos famosos. La obra es única porque se enfoca en la perspectiva de mujeres que han sido víctimas del contrabando ilegal de drogas, voces surgidas de la cruda realidad que rara vez se escuchan.

El nuevo reto viral: el #BottleCapChallenge o desafío de la tapa de la botella

Así es como funciona: la tapa se pone en la parte superior de la botella y se cierra sin apretarla. El objetivo es desenrollar la tapa con una patada giratoria, sin mover la botella. El video debe ser filmado en cámara lenta para el efecto, por supuesto.

La frase del día

“Obviamente no yo, ni Ali Krieger, y sospecho que no hay muchas, si es que hay alguna, de las otras jugadoras, pero no he hablado con ninguna de ellas”.

Antes de que las estadounidenses arrasarán en la Copa Mundial Femenina de fútbol 2019 y derrotaran a Holanda 2-0 en la final, la cocapitana del fútbol femenino estadounidense Megan Rapinoe se sostuvo en los comentarios anteriores de que no visitaría la Casa Blanca si EE. UU. ganaba el domingo, aunque dijo que no podía decir lo mismo de las otras jugadoras del equipo.

La cifra del día

Más de 100

Melvin Olds Jr., de 45 años, fue atacado el jueves por un grupo de perros después de que tomó un atajo para llegar a casa cerca de Lake Placid. Su cuerpo fue encontrado el mismo día con más de 100 mordeduras de perro, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Highlands.

Y para terminar

Los memes de la final Brasil-Perú

En redes sociales registraron con humor la final, sobre todo la expulsión de Gabriel Jesús. Con un marcador de 3-1, Brasil se convirtió en el nuevo campeón de la Copa América 2019.