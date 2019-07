10 cosas que quizás no sabías acerca de Cameron Boyce

(CNN) — El actor Cameron Boyce fue conocido por sus papeles en la franquicia de la película de Disney Channel “Descendants” y el programa de televisión “Jessie”.

Pero incluso antes de que fuera Carlos, el hijo adolescente de Cruella de Vil, o el travieso Luke Ross, Boyce ya era un veterano en el mundo del espectáculo.

Aquí hay 10 cosas que quizás no sabías sobre el actor que falleció a los 20 años después de una convulsión como resultado de una condición médica continua, según le dijo su familia a CNN el domingo.

LEE: Estrellas de Disney que han muerto prematuramente

Obtuvo su primera gran oportunidad a los 8 años

Boyce tenía 8 años cuando apareció en el video musical de 2008 de la canción “That Green Gentleman (Things Have Changed)”, del grupo Panic! at the Disco. Él hizo el papel del guitarrista Ryan Ross de niño.

Actuó en una telenovela

Boyce tuvo un papel recurrente en “General Hospital: Night Shift”, donde interpretó a Michael “Stone” Cates Jr. durante siete episodios, en 2008.

Hizo su debut cinematográfico en una película de terror

Además de sus apariciones en el video musical y en televisión, debutó en la pantalla grande en la película de terror “Mirrors” junto a Kiefer Sutherland, en 2008. Tenía 9 años cuando la película llegó a los cines.

También trabajó con otros grandes nombres

Boyce trabajó con Shia LaBeouf en “Eagle Eye” y con Adam Sandler en “Grown Ups” y “Grown Ups 2”.

Sandler rindió homenaje a Boyce con una conmovedora publicación en Twitter.

“Demasiado joven. Muy dulce. Muy gracioso. Simplemente el niño más simpático, talentoso y decente de todos. Me encantó ese niño. Le importaba mucho su familia. Le importaba mucho el mundo. Gracias, Cameron, por todo lo que nos diste. Mucho más estaba en camino. Los corazones de todos nosotros están destrozados. Pienso en tu maravillosa familia y le enviamos nuestras más profundas condolencias”, escribió Sandler.

Ganó un Premio Young Artist

En 2012, Boyce formó parte de un elenco que ganó un Premio Young Artist a la mejor actuación en la película “Judy Moody and the Not Bummer Summer”, basada en la serie de libros de Megan McDonald.

Tuvo un papel en un crossover de ‘Spider-Man’

Boyce le dio voz a Luke Ross en un episodio de crossover de la serie animada “Ultimate Spider-Man” y el programa de Disney Channel “Jessie”. El episodio, llamado “Halloween Night at the Museum”, se emitió por primera vez en Disney Channel en 2014.

También interpretó a un villano de ‘Spider-Man’

En 2017, Boyce interpretó el papel del villano de Spidey Herman Schultz, también conocido como Shocker, en la serie de Disney XD “Marvel’s Spider-Man”.

Realizaba actividades humanitarias

Boyce recibió el Premio Pioneering Spirit Award en una gala anual para el Thirst Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a suministrar agua potable a comunidades de todo el mundo. Ayudó a recaudar más de 30.000 dólares para que la organización construyera dos pozos en Swazilandia, según su familia.

Boyce también apoyaba la lucha contra la carencia de vivienda, dijo su familia.

Ganó un Daytime Emmy

Boyce recibió un Daytime Emmy Award con Disney XD por “Destacado anuncio promocional” por participar en una serie en honor al Mes de la Historia Negra.

Apareció con su abuela Jo Ann Boyce, quien fue una de los 12 estudiantes negros que promovió que una escuela pública en Clinton, Tennessee, dejara de segregar.

Tenía mucho por delante

Boyce tenía varios proyectos en desarrollo antes de su muerte.

Desempeñó nuevamente el papel de Carlos en la tercera entrega de la franquicia Descendants, que se estrenará el 2 de agosto.

También tenía planes de aventurarse fuera de Disney. Iba a participar en la próxima serie de comedia de HBO “Mrs. Fletcher” y fue elegido para el papel principal de Cal en la película independiente “Runt”.